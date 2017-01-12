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Роберт Евдокимов: надо всей страной упасть в ноги Игнашевичу и попросить его вернуться в сборную

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов считает, что нужно вернуть 37-летнего защитника ЦСКА Сергея Игнашевича в состав сборной России.

"Сейчас можно 10 игр в премьер-лиге сыграть – и попасть в топ-клуб. Можно не играть за клуб, но вызываться сборную. Теперь любой российский футболист, проявивший себя в чемпионате, уже считается кандидатом в сборную.

Вот говорят, Березуцким и Игнашевичу пора на пенсию. Но лучше защитников я не видел. Так что надо в ноги Игнашевичу всей страной упасть и попросить, чтобы он играл за сборную. В линии обороны большие проблемы", - цитирует Евдокимова "Советский спорт".
Теги: Евдокимов Сборная России Игнашевич
Сегодня, 09:14
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№10 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 10:10) #
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Болеет за:
«Ростов»
Игнашевича и братьев Березуцких можно уже продавать в Оренбург.
Регистрация: 30.11.2015
№9 Написал: Мишель56 (Сегодня, 10:04) #
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Что такое возрастной игрок? Если получил травму,то восстановление гораздо больший срок, чем у молодежи. А ведь его позиция предполагает полную отдачу, даже риск во благо общего дела... "Убрал ножку", поберег себя в стыке - и вот тебе головой шанс для противника. Думаю он и сам это понимает. Этот игрок долгое время был "золотым гвоздем" нашей обороны и в сборной и в армейском клубе...
Регистрация: 27.03.2014
№8 Написал: est Нарва (Сегодня, 10:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
и Виктора Онопко
Регистрация: 1.04.2012
№7 Написал: Oder8587 (Сегодня, 10:03) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Еще бы про Онопко и Никифорова вспомнил... blush
Регистрация: 2.10.2016
№6 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 09:53) #
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Болеет за:
ЦСКА
Мне кажется эта сборная Игнашевичу уже поперек горла. Конечно лучше Серегу позвать, чем рискнуть с более молодым игроком. Хотя...какой риск...что с Игнашевичем, что без него...результат один будет.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№5 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 09:46) #
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Пусть идёт любителей в фабричной команде тренирует
Регистрация: 1.09.2016
№4 Написал: Glucco Prim (Сегодня, 09:35) #
  • +3
  •  (3)

Закусывать надо , тов. Евдокимов !!!
Регистрация: 7.03.2008
№3 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 09:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Они совсем недавно вернулись с евро где показали всем где раки зимуют,дай те парням отдохнуть,в 18 году Сергей вернется и забьет победный гол в финале чемпионат мира в Лужниках!!!ВЕРЮ


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Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
№2 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:27) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Вызывает сожаление, что таким как Роберт Евдокимов предоставляют возможность тренировать команду РФПЛ. Он что не видит, что более медленных ЦЗ, чем в ЦСКА (исключая Васина)нет ни в одной команде РФПЛ, и как в ЛЧ и на ЧЕ соперники от них просто убегали, как от "стоячих". Если нет скорости, а у них ее уже больше не будет никогда, выбор позиции не поможет.
Регистрация: 29.11.2014
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:17) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Игого даже в ЦСКА на банке сидит. А Евдокимов херню несёт постоянно.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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