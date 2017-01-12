Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Василий Уткин: Промес не стал, а остался самым дорогим игроком премьер-лиги

Популярный телекомментатор Василий Уткин высказал свое мнение о трансферной стоимости футболистов в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Спартака" Квинси Промес стал самым дорогим футболистом премьер-лиги.

"Промес не стал, а остался самым дорогим футболистом РФПЛ", – написал Уткин в Твиттере.
Теги: Промес Уткин
Сегодня, 11:42
Напечатать
16
(5)
№16 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:35) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
А Вася реально " популярный телекомментатор " ?
Регистрация: 23.09.2016
№15 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:30) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Согласен с Васей )


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№14 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 12:15) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Непредавший
karfagen,
пока не поманят чеком не узнаешь)))

я в себе уверен, жаль в футбол я так и не смог играть достаточно хорошо.
и не смогу доказать лично


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№13 Написал: Непредавший Сибирь и Урал, юга не люблю (Сегодня, 12:13) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Урал»
karfagen,
пока не поманят чеком не узнаешь)))
Регистрация: 7.02.2013
№12 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 12:10) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Непредавший
плитка как в обычной

а у него в Брюсселе итальянский мрамор из Карраре 40 тысяч евро квадрат.ему вестимо теперь золотые стены понадобились
я не осуждаю, но
выбирая ванную из золота или карьеру
я бы выбрал футбол
мне золотые стены и бриллиантовые унитазы были бы не нужны.


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№11 Написал: Батька (Сегодня, 12:08) #
  • -2
  •  (2)

Что за бред остался ? он подорожал на 3 ляма а так бы с Фернандесом на ровне были бы !

то есть стал !!
Регистрация: 9.09.2016
№10 Написал: Непредавший Сибирь и Урал, юга не люблю (Сегодня, 12:07) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Урал»
Цитата: karfagen
из чего твоя ванная комната?

плитка как в обычной квартирке у советской 8 этажки
Регистрация: 7.02.2013
№9 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 12:06) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Прыжок Зе Луиша
Бенфика развела газовый мешок на 40 лямов евро

это нормальный ценник за ТОГО Витцеля, который умел отдать тонкий пас и не катать поперек-назад этот несчастный шарик.

Цитата: Непредавший
тебе бы столько предложили

простой пример выслушаешь или не готов?
из чего твоя ванная комната?


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№8 Написал: Непредавший Сибирь и Урал, юга не люблю (Сегодня, 12:04) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Урал»
Цитата: karfagen
человек закончил карьеру

тебе бы столько предложили
смог бы отказаться?!!?
Регистрация: 7.02.2013
№7 Написал: Прыжок Зе Луиша (Сегодня, 12:03) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: solig65
Правильно..ни какие там витсели ему и в подметки не годятся

Бенфика развела газовый мешок на 40 лямов евро и продала игрока который даже в 10 лучших легионеров в истории рфпл не входит,газовый мешок такой смешной
Регистрация: 12.01.2017
№6 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 12:02) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Промес ее и не начинал тогда.

почти остроумно.


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№5 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 12:01) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: karfagen

Болеет за:
«Спартак»

Цитата: anonymous
ни какие там витсели
человек закончил карьеру

Промес ее и не начинал тогда.
Регистрация: 24.04.2009
№4 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 11:57) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
ни какие там витсели

человек закончил карьеру
тут как о мертвых или скорбеть, или молчать


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№3 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 11:52) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Реал»
Где-то далеко-далеко в Китае заплакал один Халк.
Регистрация: 26.09.2015
№2 Написал: solig65 (Сегодня, 11:46) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Правильно..ни какие там витсели ему и в подметки не годятся
Регистрация: 21.07.2016
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 11:44) #
  • -1
  •  (7)

"лысый" Уткин тоже, как был, так и остался пистаболом
Регистрация: 8.01.2017
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.