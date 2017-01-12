Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сергей Маслов: Филимонов и Аленичев поссорились из-за запасного вратаря

Нападающий тульского "Арсенала" Сергей Маслов рассказал о совместной работе с Дмитрием Аленичевым, который возглавлял клуб с 2011 по 2015 гг.

"Конфликт Филимонова с Аленичевым случился из-за тренерских моментов. Филимонов же был играющим тренером вратарей, на какой-то матч попросил включить в заявку одного вратаря. Но Анатольевич включил в заявку другого вратаря – из-за этого их отношения испортились, они перестали общаться на тренировках.

У Аленичева были постоянные теории, он учил нас играть. Мы на сборах много игр разбирали, каждого соперника просматривали. Даже когда уже вышли на лигу выше и матчи были не нужны, все равно разбирали соперника.

Аленичев – очень хороший тренер, он нас всех научил играть в футбол. Я смотрю матчи Лиги чемпионов и вижу все принципы игры, которые объяснял нам Дмитрий Анатольевич.

Когда Аленичев пришел в "Спартак", мы с ребятами смотрели и во время игры понимали, куда пойдет передача, куда побегут футболисты. В самом начале рисунок игры Аленичева в "Спартаке" был очень хорошо виден. Но потом что-то сломалось, во втором круге его футбол уже не так прослеживался. Это был не футбол Аленичева, а что-то другое", – цитирует Маслова "Матч ТВ".
Теги: Аленичев Филимонов Арсенал Тула
Сегодня, 12:51
Напечатать
5
(4)
№5 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 15:07) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Растерял свой же багаж???А тогда какого лысого сейчас идёт базар,что Спартак играет на багаже Аленя???Чемоданы и баулы растерял,а "эксперты" всё трендят,что Спартак играет на багаже Аленя!
Регистрация: 2.04.2012
№4 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 14:12) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: виталя миронов
чтоб стать хорошим тренером нельзя быть настолько слабохарактерным в данной профессии!!!

А мне кажется Аленичев наоборот переборщил в жесткости. Его просто тупо и нагло взяли и слили.
Регистрация: 27.09.2015
№3 Написал: виталя миронов (Сегодня, 14:09) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
чтоб стать хорошим тренером нельзя быть настолько слабохарактерным в данной профессии!!!
Регистрация: 5.08.2016
№2 Написал: fits (Сегодня, 13:58) #
  • 0
  •  (2)

Аленичев – очень хороший тренер, он нас всех научил играть в футбол

Чтобы стать очень хорошим тренером, надо что-нибудь
выиграть для начала, хотя бы ЧР...
А так и я про любого понравившегося тренера могу
написать, и что...
Регистрация: 6.10.2016
№1 Написал: дзерве дожил до вылета динамо (Сегодня, 13:46) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
он их миньён?


--------------------
http://darkoman.net/
Регистрация: 1.03.2010
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.