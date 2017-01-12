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Сергей Маслов: Филимонов и Аленичев поссорились из-за запасного вратаря
Нападающий тульского "Арсенала" Сергей Маслов рассказал о совместной работе с Дмитрием Аленичевым, который возглавлял клуб с 2011 по 2015 гг.
"Конфликт Филимонова с Аленичевым случился из-за тренерских моментов. Филимонов же был играющим тренером вратарей, на какой-то матч попросил включить в заявку одного вратаря. Но Анатольевич включил в заявку другого вратаря – из-за этого их отношения испортились, они перестали общаться на тренировках.
У Аленичева были постоянные теории, он учил нас играть. Мы на сборах много игр разбирали, каждого соперника просматривали. Даже когда уже вышли на лигу выше и матчи были не нужны, все равно разбирали соперника.
Аленичев – очень хороший тренер, он нас всех научил играть в футбол. Я смотрю матчи Лиги чемпионов и вижу все принципы игры, которые объяснял нам Дмитрий Анатольевич.
Когда Аленичев пришел в "Спартак", мы с ребятами смотрели и во время игры понимали, куда пойдет передача, куда побегут футболисты. В самом начале рисунок игры Аленичева в "Спартаке" был очень хорошо виден. Но потом что-то сломалось, во втором круге его футбол уже не так прослеживался. Это был не футбол Аленичева, а что-то другое", – цитирует Маслова "Матч ТВ".
"Конфликт Филимонова с Аленичевым случился из-за тренерских моментов. Филимонов же был играющим тренером вратарей, на какой-то матч попросил включить в заявку одного вратаря. Но Анатольевич включил в заявку другого вратаря – из-за этого их отношения испортились, они перестали общаться на тренировках.
У Аленичева были постоянные теории, он учил нас играть. Мы на сборах много игр разбирали, каждого соперника просматривали. Даже когда уже вышли на лигу выше и матчи были не нужны, все равно разбирали соперника.
Аленичев – очень хороший тренер, он нас всех научил играть в футбол. Я смотрю матчи Лиги чемпионов и вижу все принципы игры, которые объяснял нам Дмитрий Анатольевич.
Когда Аленичев пришел в "Спартак", мы с ребятами смотрели и во время игры понимали, куда пойдет передача, куда побегут футболисты. В самом начале рисунок игры Аленичева в "Спартаке" был очень хорошо виден. Но потом что-то сломалось, во втором круге его футбол уже не так прослеживался. Это был не футбол Аленичева, а что-то другое", – цитирует Маслова "Матч ТВ".
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