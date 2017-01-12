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Аксель Витсель: очень хочу сыграть на чемпионате мира в России

Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель рассказал о том, как состоялся его переезд в Китай, а также упомянул о своих целях в новом клубе.

— Действительно, я мог оказаться в «Ювентусе». Еще летом 2016 года я посетил офис туринского клуба и был практически уверен в своем переходе. Однако тогда руководители «Зенита» и «Ювентуса» не смогли прийти к соглашению, и мой переход был отложен до января 2017-го. В декабре 2016 года с моим агентом связались представители «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Они выразили сильную заинтересованность в моем переходе, смогли договориться о трансфере с «Зенитом» и дали мне несколько дней на принятие решения. Они вели себя очень корректно.

Я взвесил все за и против и дал согласие на переезд в Китай. Понятно, что сейчас все говорят только о том, сколько я заработаю и что я зря решил покинуть европейский футбол. Но, во-первых, я не первый, кто уехал в чемпионат Китая из европейского чемпионата. Почти в каждом клубе высшего дивизиона первенства этой страны играют топ-футболисты: Халк, Оскар, Карлос Тевес, Рамирес, Джексон Мартинес, Алекс Тейшейра, Грациано Пелле, Эсекьель Лавесси… Наличие таких игроков говорит о силе местного чемпионата. Тем более я уверен, что с каждым годом талантливых игроков из Европы и Южной Америки здесь будет всё больше и больше. Во-вторых, пока я довольно молод и после окончания контракта с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» еще смогу вернуться в один из европейских клубов.

— Вы упомянули Халка. Советовались со своим бывшим партнером по «Зениту» относительно перехода?

— Да, мы созванивались с Халком. Также я говорил с Андре Виллаш-Боашем. Они рассказали мне об уровне чемпионата Китая, специфике жизни в этой стране. Не могу сказать, что мне давали какие-то советы относительно перехода — решение я принимал самостоятельно.

— Какие цели вы ставите перед собой в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»?

— Нашу команду тренирует чемпион мира Фабио Каннаваро, в ней собрано много игроков лучшего уровня. Хоть мы и новички высшей лиги, клуб будет ставить перед собой высокие цели. Что касается моих личных амбиций, то я намерен поддерживать свой уровень, приносить много пользы команде и продолжать выступать за сборную Бельгии. Очень хочу сыграть на чемпионате мира в России в 2018 году.

Известия
Теги: Витсель
Сегодня, 13:02
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№2 Написал: дзерве дожил до вылета динамо (Сегодня, 13:33) #
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Болеет за:
«Ростов»
а что мешает?дураки и дороги?


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http://darkoman.net/
Регистрация: 1.03.2010
№1 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 13:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
К этому времени ты Аксель окончательно деградируешь,первая стадия началась в нашем зените пичинине и продолжалась 4 года,а китай-
это похороны


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Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
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