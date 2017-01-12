Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
11:58
Владимир Дядюн: с Хави Грасией не общался, я по-испански не говорю, а он русский не осилил (1)
Владимир Дядюн: с Хави Грасией не общался, я по-испански не говорю, а он русский не осилил (1)
11:00
Азмун, Денисов и еще 5 игроков с азиатским паспортом в России, которые могут переехать в Китай (15)
Азмун, Денисов и еще 5 игроков с азиатским паспортом в России, которые могут переехать в Китай (15)
09:14
Роберт Евдокимов: надо всей страной упасть в ноги Игнашевичу и попросить его вернуться в сборную (39)
Роберт Евдокимов: надо всей страной упасть в ноги Игнашевичу и попросить его вернуться в сборную (39)
09:07
Егор Титов: очень обидно, что у нас не было карт-бланша, который сегодня есть у штаба Карреры (18)
Егор Титов: очень обидно, что у нас не было карт-бланша, который сегодня есть у штаба Карреры (18)
Сергей Рыжиков: по новому контракту с "Рубином" пока подвижек нет
Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков рассказал о задачах команды на весну, а также прокомментировал вопрос с продлением контракта с казанским клубом. Соглашение 36-летнего вратаря истекает 31 мая 2017 года.
"Есть такая фраза о том, чтобы наши ожидания совпадали с нашими возможностями. Надо хорошо поработать эти недели перед возобновлением чемпионата, поставленные задачи с нас никто не снимал, они решаемы.
Десять матчей на сборах? Это не мне обсуждать, нам сказали играть. У нас достаточно народу, чтобы играть, все получат игровую практику. Тренерский штаб увидит весь потенциал футболистов, которым меньше доверяли. Думаю, это правильно.
В переговорах с клубом по новому контракту пока нет подвижек. В отпуске я и руководство дали друг другу отдохнуть. Думаю, подвижки будут, но пока что нет", - цитирует Рыжикова "Бизнес-Онлайн".
"Есть такая фраза о том, чтобы наши ожидания совпадали с нашими возможностями. Надо хорошо поработать эти недели перед возобновлением чемпионата, поставленные задачи с нас никто не снимал, они решаемы.
Десять матчей на сборах? Это не мне обсуждать, нам сказали играть. У нас достаточно народу, чтобы играть, все получат игровую практику. Тренерский штаб увидит весь потенциал футболистов, которым меньше доверяли. Думаю, это правильно.
В переговорах с клубом по новому контракту пока нет подвижек. В отпуске я и руководство дали друг другу отдохнуть. Думаю, подвижки будут, но пока что нет", - цитирует Рыжикова "Бизнес-Онлайн".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.