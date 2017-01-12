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Сергей Рыжиков: по новому контракту с "Рубином" пока подвижек нет

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков рассказал о задачах команды на весну, а также прокомментировал вопрос с продлением контракта с казанским клубом. Соглашение 36-летнего вратаря истекает 31 мая 2017 года.

"Есть такая фраза о том, чтобы наши ожидания совпадали с нашими возможностями. Надо хорошо поработать эти недели перед возобновлением чемпионата, поставленные задачи с нас никто не снимал, они решаемы.

Десять матчей на сборах? Это не мне обсуждать, нам сказали играть. У нас достаточно народу, чтобы играть, все получат игровую практику. Тренерский штаб увидит весь потенциал футболистов, которым меньше доверяли. Думаю, это правильно.

В переговорах с клубом по новому контракту пока нет подвижек. В отпуске я и руководство дали друг другу отдохнуть. Думаю, подвижки будут, но пока что нет", - цитирует Рыжикова "Бизнес-Онлайн".
Теги: Рыжиков Рубин
Сегодня, 13:32
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