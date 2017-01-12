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Штат ФК "Анжи" может быть сокращен вдвое

Штат сотрудников "Анжи", скорее всего, будет уменьшен на половину, заявил заместитель генерального директора дагестанского клуба Эльдар Исаев.

"Штат сотрудников "Анжи" однозначно будет сокращен, наверное, вполовину", - цитирует Исаева "Р-Спорт".
Теги: Анжи
Сегодня, 13:57
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№2 Написал: Karl XII (Сегодня, 14:21) #
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Мелочь-то какая... ногомяч... печальнее то, что тотальные сокращения сейчас проходят по всей стране. Только Ксилёв с Зейналовой об этом не расскажут. Собственно, как и про резкое сокращение резервного фонда России...
Регистрация: 11.01.2017
№1 Написал: дзерве дожил до вылета динамо (Сегодня, 14:12) #
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Болеет за:
«Ростов»
в который уже раз?алания-2 по ходу.берите пример у других чесных тружеников овцеводства!


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Регистрация: 1.03.2010
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