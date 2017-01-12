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Штат ФК "Анжи" может быть сокращен вдвое
Штат сотрудников "Анжи", скорее всего, будет уменьшен на половину, заявил заместитель генерального директора дагестанского клуба Эльдар Исаев.
"Штат сотрудников "Анжи" однозначно будет сокращен, наверное, вполовину", - цитирует Исаева "Р-Спорт".
"Штат сотрудников "Анжи" однозначно будет сокращен, наверное, вполовину", - цитирует Исаева "Р-Спорт".
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