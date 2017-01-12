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Сергей Кирьяков: Фримпонг сам отстранил себя от тренировок

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков заявил, что не отстранял полузащитника Эммануэля Фримпонга от тренировок, ганский футболист сам отстранил себя от занятий.

В среду на официальном сайте "Арсенала" появилась информация, что Фримпонг и еще 12 игроков основного состава проведут межсезонный тренировочный сбор с молодежной командой клуба.

"Он сам себя отстранил от тренировок. У меня с ним проблем нет, а у него, видимо, есть определенные проблемы. Будем ли с ним сотрудничать? Пока ничего не могу сказать", - цитирует Кирьякова "Р-Спорт".
Теги: Арсенал Тула Фримпонг Кирьяков
Сегодня, 15:21
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