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Дмитрий Селюк: Луису Адриано, который год не играет, дают зарплату, на которую можно полностью содержать "Томь"

Агент Дмитрий Селюк предложил "Томи" использовать модель развития клуба, при которой за небольшие деньги можно брать молодых футболистов, которые будут отлично играть и которых можно впоследствии продать.

"Я разговаривал со спортивным директором "Томи". Объяснил свою позицию. Теперь нужно, чтобы руководство клуба приняло решение. Кстати, и богатым клубам, таким, как "Спартак", тоже можно работать по этой модели.

Мне кажется странным, когда в "Спартак" приходит Луис Адриано, которому скоро исполнится 30 лет. Он не играет около года, а его почему-то все хотят купить. Бразильцу предлагают такую зарплату, на которую можно полностью содержать "Томь", – цитирует агента "СЭ".
Теги: Селюк Спартак Томь Адриано
Сегодня, 15:51
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6
(2)
№6 Написал: ТИboo Владивосток (Сегодня, 16:54) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: VanDerFred
Траоре

Цитата: Tom1989
Траоре

Не самый плохой нападающий. Забил больше Зе Луиша.
Регистрация: 6.08.2016
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:45) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Для фидуна пятера в год - капля в море.
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: Quincy (Сегодня, 16:41) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
сколько же желчи у этой хохлосрани,тем приятнее читать сопли и слюни хохлолузеров,а его любимого Траоре и с доплатой никуда не хотят брать smile
Регистрация: 2.09.2016
№3 Написал: Батька (Сегодня, 16:26) #
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  •  (1)

laughing он неизлечим !!!

не поверю что бюджет Томи 3 миллиона долларов !!
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 15:54) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Челси»
Лучше бы взяли моего Траоре
Регистрация: 11.12.2016
№1 Написал: VanDerFred Далеко (Сегодня, 15:53) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
а когда в цска на нехилую зп приходит пешеход Траоре это норма типо? задолбал уже этот жирдяй самовлюбленный.


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Пока мы едины - мы непобедимы.
Регистрация: 17.09.2012
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