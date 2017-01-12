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Дмитрий Селюк: Луису Адриано, который год не играет, дают зарплату, на которую можно полностью содержать "Томь"
Агент Дмитрий Селюк предложил "Томи" использовать модель развития клуба, при которой за небольшие деньги можно брать молодых футболистов, которые будут отлично играть и которых можно впоследствии продать.
"Я разговаривал со спортивным директором "Томи". Объяснил свою позицию. Теперь нужно, чтобы руководство клуба приняло решение. Кстати, и богатым клубам, таким, как "Спартак", тоже можно работать по этой модели.
Мне кажется странным, когда в "Спартак" приходит Луис Адриано, которому скоро исполнится 30 лет. Он не играет около года, а его почему-то все хотят купить. Бразильцу предлагают такую зарплату, на которую можно полностью содержать "Томь", – цитирует агента "СЭ".
"Я разговаривал со спортивным директором "Томи". Объяснил свою позицию. Теперь нужно, чтобы руководство клуба приняло решение. Кстати, и богатым клубам, таким, как "Спартак", тоже можно работать по этой модели.
Мне кажется странным, когда в "Спартак" приходит Луис Адриано, которому скоро исполнится 30 лет. Он не играет около года, а его почему-то все хотят купить. Бразильцу предлагают такую зарплату, на которую можно полностью содержать "Томь", – цитирует агента "СЭ".
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