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Олег Кузьмин: никогда не боялся конкуренции и лимита

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин рассказал, что ставит целью бороться за место в основном составе казанской команды.

— На данный момент все вроде бы хорошо. Остальное будет видно на сборах. Работаю в общей группе и надеюсь на лучшее, — сказал Кузьмин.

— Был ли у вас какой-то разговор с Хавьером Грасией?

— За последние полгода нет.

— Какие ожидания от второй части сезона для команды и для вас лично?

— Для команды: как можно выше подняться в таблице и выполнить задачу пробиться в еврокубки. Для себя: главное — здоровье. Надеюсь, что колено не будет беспокоить. Готов ли я сыграть? Покажут сборы.

— Не боитесь конкуренции за место в составе?

— Все-таки мне уже 35 лет, и я прошел через многое. Конкуренции и лимита никогда не боялся. Всегда готов бороться за место в основном составе.

— Десять матчей на сборах — это не много?

— Для футболистов это, наоборот, хорошо. Всегда лучше играть, чем тренироваться.

— По футболу соскучились?

— Конечно! Когда смотришь со стороны — это одно, а когда играешь — совсем другое. Силы и желание еще есть, главное, чтобы здоровье позволяло.

СЭ
Теги: Кузьмин Рубин
Сегодня, 11:52
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