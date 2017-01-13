Олег Кузьмин: никогда не боялся конкуренции и лимита

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин рассказал, что ставит целью бороться за место в основном составе казанской команды.— На данный момент все вроде бы хорошо. Остальное будет видно на сборах. Работаю в общей группе и надеюсь на лучшее, — сказал Кузьмин.— За последние полгода нет.— Для команды: как можно выше подняться в таблице и выполнить задачу пробиться в еврокубки. Для себя: главное — здоровье. Надеюсь, что колено не будет беспокоить. Готов ли я сыграть? Покажут сборы.— Все-таки мне уже 35 лет, и я прошел через многое. Конкуренции и лимита никогда не боялся. Всегда готов бороться за место в основном составе.— Для футболистов это, наоборот, хорошо. Всегда лучше играть, чем тренироваться.— Конечно! Когда смотришь со стороны — это одно, а когда играешь — совсем другое. Силы и желание еще есть, главное, чтобы здоровье позволяло.