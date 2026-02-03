ЦСКА ведёт переговоры по трансферу аргентинского нападающего - источник

По информации Splendid AM 990, московский клуб предложил "Бока Хуниорс" более 10 млн долларов за 23-летнего форварда.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе ЦСКА к Себальосу, при этом в руководстве "Бока Хуниорс" подчёркивали, что на тот момент в клуб не поступали конкретные трансферные запросы из Москвы.
Себальос выступает за "Бока Хуниорс" с 2019 года. За это время нападающий провёл 127 матчей, забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач.
ЦСКА с 36 баллами в активе идёт на четвёртой строчке в чемпионате России. В первом матче после рестарта РПЛ команда сыграет против "Ахмата".
Фото: Getty Images