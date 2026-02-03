Дзюба - о сравнении с Павлюченко: я лучше всех играю головой

- Наверное, если взять всецело, то кому-либо из российских нападающих тяжело со мной спорить.
Но в завершающей стадии с двух ног сумасшедший удар в одно касание, в два — точно Павлюченко лучше. Головой лучше всех, наверное, играю я.Но это всё вкусовщина, - цитирует Дзюбу "РИА Новости Спорт".
С осени 2024 года Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон", в прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны. Контракт форварда с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Роман Павлюченко выступал за "Ротор", московский "Спартак", лондонский "Тоттенхэм", столичный "Локомотив", "Кубань", "Урал", "Арарат" и ногинское "Знамя". Нападающий завершил карьеру профессионального футболиста в 2022 году.