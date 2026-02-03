В Госдуме отреагировали на слова Инфантино о возвращении россиян

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал слова президента ФИФА Джанни Инфантино.

Фото: Getty Images

Настораживает, что он делает вид, будто решение о дискриминации по национальному признаку по отношению к русским спортсменам принималось ФИФА без его участия" , — приводит слова Терюшкова " РБ Спорт ".

По словам Терюшкова, президент ФИФА делает вид, что решение об отстранении россиян от международных турниров принималось без его участия."В голове у Инфантино зародилась мысль, что неправильно запрещать играть в футбол странам, не по-человечески это. Он большой молодец, что осмыслил это.Ранее Джанни Инфантино высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров. Президент ФИФА призвал рассмотреть вопрос возвращения россиян, отметив, что санкции ничего не дали, а только усилили общее разочарование и ненависть.Напомним, что российские футбольные клубы и национальная сборная не принимают участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА по решению организаций с февраля 2022 года.