В Госдуме отреагировали на слова Инфантино о возвращении россиян

"В голове у Инфантино зародилась мысль, что неправильно запрещать играть в футбол странам, не по-человечески это. Он большой молодец, что осмыслил это.
Настораживает, что он делает вид, будто решение о дискриминации по национальному признаку по отношению к русским спортсменам принималось ФИФА без его участия" , — приводит слова Терюшкова "РБ Спорт".
Ранее Джанни Инфантино высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров. Президент ФИФА призвал рассмотреть вопрос возвращения россиян, отметив, что санкции ничего не дали, а только усилили общее разочарование и ненависть.
Напомним, что российские футбольные клубы и национальная сборная не принимают участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА по решению организаций с февраля 2022 года.