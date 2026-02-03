Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
15:00
ДинамоНе начат
Крылья Советов
16:00
ТорпедоНе начат
Спартак
16:30
ПюникНе начат
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

В Госдуме отреагировали на слова Инфантино о возвращении россиян

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал слова президента ФИФА Джанни Инфантино.
Фото: Getty Images
По словам Терюшкова, президент ФИФА делает вид, что решение об отстранении россиян от международных турниров принималось без его участия.

"В голове у Инфантино зародилась мысль, что неправильно запрещать играть в футбол странам, не по-человечески это. Он большой молодец, что осмыслил это.
Настораживает, что он делает вид, будто решение о дискриминации по национальному признаку по отношению к русским спортсменам принималось ФИФА без его участия" , — приводит слова Терюшкова "РБ Спорт".


Ранее Джанни Инфантино высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров. Президент ФИФА призвал рассмотреть вопрос возвращения россиян, отметив, что санкции ничего не дали, а только усилили общее разочарование и ненависть.

Напомним, что российские футбольные клубы и национальная сборная не принимают участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА по решению организаций с февраля 2022 года.

