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Геннадий Орлов: "Петровский" - это самый отстой, который только может быть

Телекомментатор Геннадий Орлов считает стадион "Петровский" одним из худших и возлагает большие надежды на новую арену сине-бело-голубых.

"Будут ли билеты на новом стадионе "Зенита" дешевле, чем на "Петровском"? Думаю, дороже не будут. Надо собирать 68 тыс. Лучше, чтобы билеты были не такие дорогие, чтобы приходило много людей. Сейчас на "Петровский" приходит 16 тыс., где-то 12 тыс. абонементов. Хотя были матчи, когда и владельцы абонементов не приходили. Всё зависит от того, как будет играть "Зенит". Это главное.

Но вы учтите и то, что такое "Петровский". Это самый отстой, который только может быть с точки зрения условий и услуг для населения. Это же ужасный стадион, хоть и любимый. Моя жизнь прошла на этом стадионе. Я играл там, комментировал столько побед "Зенита", и "Динамо" комментировал, которое тоже неплохо играло.

Но стадион устарел. Удобств нет. Нет теплых туалетов для женщин. Для детей - тем более. Ну что это такое? А новый стадион на Крестовском будет очень классный. Мы будем гордиться этим стадионом. Дай бог, чтобы это произошло", - цитирует Орлова "Чемпионат" со ссылкой на в эфир "Эхо Москвы".
Теги: Орлов Зенит
Сегодня, 16:59
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14
(7)
№14 Написал: скальп (Сегодня, 17:53) #
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joy
Регистрация: 24.12.2016
№13 Написал: soloz Россия (Сегодня, 17:43) #
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Цитата: SPV
Да на Крестовском поссать будет страшно, учитывая его стоимость, в бахилах надо приходить laughing


Как же в СВИНАРНИК бех БАХИЛ заходите вроде новый стадик? А без БАХИЛ зайти нельзя!! Фу СВИНАРНЯ одно слово!!
Регистрация: 14.12.2016
№12 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
гордится крестовским вряд ли получится, учитывая как он строится


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№11 Написал: katzbalger (Сегодня, 17:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
...на который ты, дешевое чмо, подвизгивая - и побежишь. Жду как вот это, Бомжешляпа, а также ряд людей, например один офицер... Пойдут, зная, что стадион оплачен не их билетами, а детдомами. Герои, мля! Д'Артаньяны, как один!


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В год петуха к ним пришел голубой Дед Отмороз
Регистрация: 13.01.2017
№10 Написал: 4 звезды (Сегодня, 17:28) #
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[/quote]Нет теплых туалетов[quote]

он что каждый раз обсерается, когда спартак забивает? satisfied
Регистрация: 7.12.2016
№9 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Нет теплых туалетов для женщин. Для детей - тем более.
А для мужчин в целях экономии построят кирпичную стенку с подогревом и водостоком: ну, чтобы моча в лёд не превращалась, а стекала культурно в трубу.
"Зато дёшево, надёжно и практично" (с)

Цитата: Ватутинский Лыжник
Для бомжей самое то))

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Удобств нет. Нет теплых туалетов для женщин. Для детей - тем более. Ну что это такое? для бомжей же строился!

Цитата: SPV
Да на Крестовском поссать будет страшно, учитывая его стоимость, в бахилах надо приходить



Страшно подумать, что у них в голове, наверное....моча.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:27) #
  • +1
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Цитата: parafraz
отцы русской демократии..

сидят сам знаешь где..
без них бы вы куй-чего построили и вооще..
блеснул? smile


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:22) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Да на Крестовском поссать будет страшно, учитывая его стоимость, в бахилах надо приходить laughing
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: parafraz СПБ (Сегодня, 17:19) #
  • +2
  •  (10)

Цитата: Ватутинский Лыжник



Для бомжей самое то))

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
для бомжей же строился! smirk


гиганты мысли повылезали - отцы русской демократии...


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У нас команда лучше и шансов больше. (с) Ломбертс
Регистрация: 30.09.2007
№5 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:16) #
  • -2
  •  (8)

Удобств нет. Нет теплых туалетов для женщин. Для детей - тем более. Ну что это такое?
для бомжей же строился! smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№4 Написал: Ватутинский Лыжник (Сегодня, 17:11) #
  • -3
  •  (11)

Для бомжей самое то))
Регистрация: 18.12.2016
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:09) #
  • -1
  •  (9)

Нет теплых туалетов для женщин. Для детей - тем более.

А для мужчин в целях экономии построят кирпичную стенку с подогревом и водостоком: ну, чтобы моча в лёд не превращалась, а стекала культурно в трубу.
"Зато дёшево, надёжно и практично" (с) smile
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 17:05) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
"А новый стадион на Крестовском будет очень классный"

еще какой классный
настоящий бриллиант


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№1 Написал: teacher (Сегодня, 17:05) #
  • +6
  •  (10)

Конечно устарел, но "отстой"-грубовато. Столько приятных моментов там было! Ляпнул Геннадий Сергеевич!
Регистрация: 10.01.2017
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