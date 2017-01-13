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Геннадий Орлов: "Петровский" - это самый отстой, который только может быть
Телекомментатор Геннадий Орлов считает стадион "Петровский" одним из худших и возлагает большие надежды на новую арену сине-бело-голубых.
"Будут ли билеты на новом стадионе "Зенита" дешевле, чем на "Петровском"? Думаю, дороже не будут. Надо собирать 68 тыс. Лучше, чтобы билеты были не такие дорогие, чтобы приходило много людей. Сейчас на "Петровский" приходит 16 тыс., где-то 12 тыс. абонементов. Хотя были матчи, когда и владельцы абонементов не приходили. Всё зависит от того, как будет играть "Зенит". Это главное.
Но вы учтите и то, что такое "Петровский". Это самый отстой, который только может быть с точки зрения условий и услуг для населения. Это же ужасный стадион, хоть и любимый. Моя жизнь прошла на этом стадионе. Я играл там, комментировал столько побед "Зенита", и "Динамо" комментировал, которое тоже неплохо играло.
Но стадион устарел. Удобств нет. Нет теплых туалетов для женщин. Для детей - тем более. Ну что это такое? А новый стадион на Крестовском будет очень классный. Мы будем гордиться этим стадионом. Дай бог, чтобы это произошло", - цитирует Орлова "Чемпионат" со ссылкой на в эфир "Эхо Москвы".
"Будут ли билеты на новом стадионе "Зенита" дешевле, чем на "Петровском"? Думаю, дороже не будут. Надо собирать 68 тыс. Лучше, чтобы билеты были не такие дорогие, чтобы приходило много людей. Сейчас на "Петровский" приходит 16 тыс., где-то 12 тыс. абонементов. Хотя были матчи, когда и владельцы абонементов не приходили. Всё зависит от того, как будет играть "Зенит". Это главное.
Но вы учтите и то, что такое "Петровский". Это самый отстой, который только может быть с точки зрения условий и услуг для населения. Это же ужасный стадион, хоть и любимый. Моя жизнь прошла на этом стадионе. Я играл там, комментировал столько побед "Зенита", и "Динамо" комментировал, которое тоже неплохо играло.
Но стадион устарел. Удобств нет. Нет теплых туалетов для женщин. Для детей - тем более. Ну что это такое? А новый стадион на Крестовском будет очень классный. Мы будем гордиться этим стадионом. Дай бог, чтобы это произошло", - цитирует Орлова "Чемпионат" со ссылкой на в эфир "Эхо Москвы".
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