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Геннадий Орлов: Молло капризен, он не может держать трудовую дисциплину весь матч
Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о новичке "Зенита" полузащитнике Йоане Молло.
"Молло – хороший игрок, но не отличный. Это не игрок сборной Франции, я уже говорил о том, что не вижу смысла в таких футболистах в российском футболе. Такие легионеры перегружают лодку. Нужно делать точечные покупки – такие, как Халк, Витцель, Промес, которые будут обучать наших футболистов.
Молло здорово выглядел в юношеском возрасте, с 14 до 18 лет был в школе "Монако". Он очень быстрый, это природное качество. Но когда он пришел в большие клубы, начались неудачи, в итоге он сел на скамейку. Парень с задатками и талантом – быстро бежит, может делать финты, обыграть. Но он капризен, не может держать трудовую дисциплину игры весь матч. Из-за этого и начал выпадать из состава.
Может быть, Луческу рассчитывает, что ему удастся захватить устремление 27-летнего парня к романтическому футболу и сделать из него стабильного хорошего футболиста. Дай бог, но риск есть. До этого не получалось", – цитирует Орлова "Чемпионат".
"Молло – хороший игрок, но не отличный. Это не игрок сборной Франции, я уже говорил о том, что не вижу смысла в таких футболистах в российском футболе. Такие легионеры перегружают лодку. Нужно делать точечные покупки – такие, как Халк, Витцель, Промес, которые будут обучать наших футболистов.
Молло здорово выглядел в юношеском возрасте, с 14 до 18 лет был в школе "Монако". Он очень быстрый, это природное качество. Но когда он пришел в большие клубы, начались неудачи, в итоге он сел на скамейку. Парень с задатками и талантом – быстро бежит, может делать финты, обыграть. Но он капризен, не может держать трудовую дисциплину игры весь матч. Из-за этого и начал выпадать из состава.
Может быть, Луческу рассчитывает, что ему удастся захватить устремление 27-летнего парня к романтическому футболу и сделать из него стабильного хорошего футболиста. Дай бог, но риск есть. До этого не получалось", – цитирует Орлова "Чемпионат".
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