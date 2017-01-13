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Геннадий Орлов: Молло капризен, он не может держать трудовую дисциплину весь матч

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о новичке "Зенита" полузащитнике Йоане Молло.

"Молло – хороший игрок, но не отличный. Это не игрок сборной Франции, я уже говорил о том, что не вижу смысла в таких футболистах в российском футболе. Такие легионеры перегружают лодку. Нужно делать точечные покупки – такие, как Халк, Витцель, Промес, которые будут обучать наших футболистов.

Молло здорово выглядел в юношеском возрасте, с 14 до 18 лет был в школе "Монако". Он очень быстрый, это природное качество. Но когда он пришел в большие клубы, начались неудачи, в итоге он сел на скамейку. Парень с задатками и талантом – быстро бежит, может делать финты, обыграть. Но он капризен, не может держать трудовую дисциплину игры весь матч. Из-за этого и начал выпадать из состава.

Может быть, Луческу рассчитывает, что ему удастся захватить устремление 27-летнего парня к романтическому футболу и сделать из него стабильного хорошего футболиста. Дай бог, но риск есть. До этого не получалось", – цитирует Орлова "Чемпионат".
Теги: Орлов Молло Зенит
Сегодня, 19:22
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13
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№13 Написал: metric Питер (Сегодня, 20:24) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Капризнее Широкова и Денисова навряд ли будет
Регистрация: 26.03.2008
№12 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 20:18) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Все правильно говорит мой коллега,Молло еще может подпортить атмосферу в нашем зените пичинене своими гомосексуальными наклонностями.


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Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:07) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Рейнгольд - 2...нужна эфтаназия


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№10 Написал: скальп (Сегодня, 19:54) #
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по моему у Геннадия бодун kissing_closed_eyes
Регистрация: 24.12.2016
№9 Написал: petrovich (Сегодня, 19:53) #
  • +2
  •  (2)

Странный человек этот Орлов. Вроде как голос Зенита, а на самом деле,гадит больше лошади. Сперва оскорбил игрока, затем вместо того, что бы извиниться и помочь влиться в новый коллектив продолжает гнобить. Может до сих пор отмечает праздники.
Регистрация: 7.07.2016
№8 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:49) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Глубоко копает Гена, плять. Как бы не надорвался, старый.
Регистрация: 23.08.2016
№7 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:45) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Мне одному интересно кто постоянно спрашивает мнение мэтра по разным вопросам?

тебе жалко что-ли? Если бы не ГСО со спартаковским пенсионеротрядом, нам и обсуждать было бы нечего...
Регистрация: 19.03.2010
№6 Написал: VanDerFred Далеко (Сегодня, 19:41) #
  • +4
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Болеет за:
«Спартак»
че-то Гена много на себя берет. зачем критиковать футболиста еще до первого его матча за клуб?


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Пока мы едины - мы непобедимы.
Регистрация: 17.09.2012
№5 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 19:40) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Мне одному интересно кто постоянно спрашивает мнение мэтра по разным вопросам?Личный журналист как у Рейнгольда?Не проходит и недели, а на сайте читаешь мнения обоих.Очень интересно и познавательно.Осталось еще о политике и бабах спросить

Да они друг у друга интервью берут. smiley


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№4 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 19:40) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Городовой
Осталось еще о политике и бабах спросить.


О политике не стоит, но о бабах не помешало бы. Что то Геннадий не ровно дышит к Молло, чем то ему француз не угодил...


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Регистрация: 25.10.2008
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:40) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Орлов
Витцель, Промес, которые будут обучать наших футболистов.

Так и представляю себе Промеса с указкой у доски и Глушакова с серьезной мордой за партой. А на задней парте от РОНО Горлукович сидит.
P.S. Взяли, значит - нужен. Чтобы из отыскать одного Зырянова, нужно десять ненужных - факт. Мясник из Нанси, Молло, потом еще пару Робеспьеров и... Зидан в составе!
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:36) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Короче секонд хенд.
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:34) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Мне одному интересно кто постоянно спрашивает мнение мэтра по разным вопросам?Личный журналист как у Рейнгольда?Не проходит и недели, а на сайте читаешь мнения обоих.Очень интересно и познавательно.Осталось еще о политике и бабах спросить.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
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