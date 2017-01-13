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"Локомотив" намерен предложить постоянный контракт Игорю Денисову

"Локомотив" планирует предложить контракт полузащитнику Игорю Денисову. 32-летний игрок выступает за красно-зеленых на правах аренды, которая действует до конца сезона. Соглашение хавбека с "Динамо" заканчивается в середине этого года.

"Да, мы планируем подписать договор с Игорем Денисовым", – сказал президент "Локомотива" Илья Геркус.

Как сообщает "СЭ", условия контракта согласованы и в ближайшее время он будет оформлен официально.
Теги: Локомотив Денисов
Вчера, 22:58
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9
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№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Гарик вдоволь помотавшись по разным клубам мастерства не растерял

ну ты оптимист


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 00:41) #
  • +1
  •  (1)

Всё он растерял,когда променял возможность стать легендой Зенита,проведя всю карьеру в родной команде ,на "уважение".Время всё расставило по своим местам.Залупился на чужие деньги,зря.А так играл бы и играл.Выигрывал титулы ,да ,наши,российские,но трофеи и медали.Участвовал бы в еврокубках.Дурная голова.....
Регистрация: 11.08.2008
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:27) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Гарик вдоволь помотавшись по разным клубам мастерства не растерял.
Может конечно взбыкнуть, но на денежной теме уже вряд-ли, хлебнул этого с лихвой в Зине.
Удачное вложение будет, в отличии от Миранчука, который может заиграет а может и нет.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№6 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Вчера, 23:23) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Отличная новость...пока держит слова молодец. а там посмотрим
Регистрация: 18.03.2012
№5 Написал: procop (Вчера, 23:22) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Риск благородное дело.
Регистрация: 27.11.2016
№4 Написал: ржд гуд саратов (Вчера, 23:18) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Шпалыч и с Деньгисовым перессориться сможет, он крутой перец после ... -дцатого дринка.
Регистрация: 30.11.2013
№3 Написал: Орик СПб (Вчера, 23:09) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Чего-то я беспокоюсь за Локо...
Регистрация: 11.10.2012
№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Вчера, 23:08) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Вы его сразу тренером берите...
Регистрация: 27.08.2008
№1 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:02) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Локомотив таки хочет в ФНЛ.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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