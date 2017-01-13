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"Локомотив" намерен предложить постоянный контракт Игорю Денисову
"Локомотив" планирует предложить контракт полузащитнику Игорю Денисову. 32-летний игрок выступает за красно-зеленых на правах аренды, которая действует до конца сезона. Соглашение хавбека с "Динамо" заканчивается в середине этого года.
"Да, мы планируем подписать договор с Игорем Денисовым", – сказал президент "Локомотива" Илья Геркус.
Как сообщает "СЭ", условия контракта согласованы и в ближайшее время он будет оформлен официально.
"Да, мы планируем подписать договор с Игорем Денисовым", – сказал президент "Локомотива" Илья Геркус.
Как сообщает "СЭ", условия контракта согласованы и в ближайшее время он будет оформлен официально.
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