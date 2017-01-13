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"Локомотив" готов приобрести Соломона Кверквелия за 2 млн евро

"Локомотив" в ближайшее время может приобрести защитника Соломона Кверквелия, информирует "СЭ".

Сообщается, что "железнодорожники" готовы выкупить трансфер 24-летнего грузинского игрока, но не дороже, чем за 2 миллионов евро.
Теги: Локомотив Кверквелия
Вчера, 23:13
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6
(2)
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
сегодня нас порадуют новостями РЖД


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 00:33) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: ржд гуд
Берите в пару к Чорлуке, не пожалеете! А Бердыев почему-то на Соломона не клюнул...

Да такой защитник нужен. Навас уезжает и Саломон самое то . Ну Бердыев знает , что делает , тем более не подписано ни чего .
Регистрация: 23.09.2016
№4 Написал: sheva (Сегодня, 00:01) #
  • +1
  •  (1)

"ЛОКОМОТИВ" ГОТОВ ПРИОБРЕСТИ СОЛОМОНА КВЕРКВЕЛИЯ НА ДЕНЬГИ САМЕДОВА?
Регистрация: 15.08.2016
№3 Написал: ржд гуд саратов (Вчера, 23:30) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Берите в пару к Чорлуке, не пожалеете! А Бердыев почему-то на Соломона не клюнул...
Регистрация: 30.11.2013
№2 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Вчера, 23:24) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Нахрен он нам ...
Регистрация: 18.03.2012
№1 Написал: Vados (Вчера, 23:16) #
  • +2
  •  (4)

Вот они миллионы Федуна stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 1.12.2016
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