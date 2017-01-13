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Неймар отвел своего сына в академию "Барселоны"

Давид Лука, сын нападающего "Барселоны" Неймара, впервые пошел в академию каталонского клуба, передает Mundo Deportivo.

Маленький футболист будет тренироваться в команде FCB Escola в компании сыновей Луиса Суареса, Лионеля Месси и Жерара Пике.
Теги: Неймар Барселона
Вчера, 23:53
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