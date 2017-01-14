Дарио Срна: мое сердце подсказало, что нужно остаться в "Шахтере"

Капитан "Шахтера" Дарио Срна рассказал, что останется в донецком клубе.



"Я и раньше говорил, что мое сердце в "Шахтере". Я доволен, что принял такое решение, слушал свое сердце, и оно подсказало, что нужно остаться и выиграть чемпионат с "Шахтером".



Информацию о "Барселоне" не буду комментировать, это непрофессионально. Самое важное, что я определился и хочу остаться в "Шахтере", - сказал Срна в эфире телеканала "Футбол 1".