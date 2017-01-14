Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Дарио Срна: мое сердце подсказало, что нужно остаться в "Шахтере"

Капитан "Шахтера" Дарио Срна рассказал, что останется в донецком клубе.

"Я и раньше говорил, что мое сердце в "Шахтере". Я доволен, что принял такое решение, слушал свое сердце, и оно подсказало, что нужно остаться и выиграть чемпионат с "Шахтером".

Информацию о "Барселоне" не буду комментировать, это непрофессионально. Самое важное, что я определился и хочу остаться в "Шахтере", - сказал Срна в эфире телеканала "Футбол 1".
Теги: Срна Шахтер
Сегодня, 12:52
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 13:38) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
А еще возраст и сумма контракта. smirk
Хороший игрок. сгнил бы на скамейке в Барсе, а здесь доиграет свое на полную.


--------------------
Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№2 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 13:11) #
  • 0
  •  (4)

Как можно отказаться от Барселоны?Понятно,если в Китай,там сейчас платят просто чумовые деньги,но остаться в ......Не понимаю
Регистрация: 11.08.2008
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:58) #
  • -2
  •  (4)

Сердце равно сумме контракта в Барсе...ШАХТЁР тебя понял и дал чуть больше и на дольше ,всё понятно.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.