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Жена Кристиана Нобоа: вы способны только лить дерьмо, и даже здесь вы не добились успеха!

Жена полузащитника "Ростова" Кристиана Нобоа Ольга высказалась относительно оскорблений в свой адрес со стороны болельщиков из-за слухов о переходе 31-летнего эквадорца в "Зенит".

"Наверное, я никогда не пойму таких людей. Что ими руководит? Отсутствие возможности сделать что-то полезное? Самосжирание самих себя за свою же ничтожность? Нежелание видеть в успешных людях обычный человеческий облик, оценивая всех по размеру кошелька? Список может быть бесконечен.

Я не буду писать о том, как горжусь своим мужем, какой он замечательный игрок и лучший в мире отец. Мой ответ: мне жаль вас. Ведь вам остается лишь одно унылое занятие в этой жизни - лить дерьмо, пытаясь забрызгать все вокруг. Увы, в дерьме лишь только вы. И даже здесь вы не добились успеха!" - написала Ольга Нобоа в Инстаграме.

Жена Кристиана Нобоа: вы способны только лить дерьмо, и даже здесь вы не добились успеха!
Теги: Нобоа Ростов
Сегодня, 14:16
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(2)
№3 Написал: nevada007 (Сегодня, 14:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Diesel161
Журнашлюшки все перевернули как обычно. Там все комменты от одного гибона и ответ ему же, а они всех болельщиков приплели. Крис никому и ничем не обязан, я не знаю среди болел человека, который мог бы обидеться на его уход.

интересно.... так ваш же болела! тогда объясните ему, что это не поступок мужчины!.. правда в том, что она права! факт!
Регистрация: 27.05.2016
№2 Написал: Diesel161 Ростов на Дону (Сегодня, 14:29) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Журнашлюшки все перевернули как обычно. Там все комменты от одного гибона и ответ ему же, а они всех болельщиков приплели. Крис никому и ничем не обязан, я не знаю среди болел человека, который мог бы обидеться на его уход.
Регистрация: 10.04.2011
№1 Написал: Trucha (Сегодня, 14:21) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Все правильно сказала ))
Регистрация: 4.08.2016
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