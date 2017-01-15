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Петар Шкулетич может отправиться в аренду в греческий АЕК

Нападающий "Локомотива" Петар Шкулетич заинтересовал греческий клуб АЕК, передает "Матч ТВ".

Афинская команда намерена взять футболиста в аренду с правом последующего выкупа. Стоимость аренды - около 500 тысяч евро. Зарплату сербского форварда (900 тысяч евро в год) клубы планируют разделить пополам.

Сообщается, что сам Шкулетич выразил согласие на переход.
Теги: Шкулетич Локомотив
Сегодня, 00:58
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