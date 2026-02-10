Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 2 (П 3 - 4) 2 234
ЦСКАЗавершен
Акрон
2 - 1 2 1
Далянь ИнбоЗавершен
Динамо
1 - 0 1 0
КраснодарЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
АстанаЗавершен

ЦСКА объявил об уходе защитника

Московский ЦСКА объявил о переходе центрального защитника команды в "Уфу" на правах аренды.
Фото: ПФК ЦСКА
Армейскую команду покинул Илья Агапов. Первую часть сезона 2025/2026 футболист провел в аренде в "Акроне", за который отыграл 4 встречи без результативных действий.

Агапов перешел в ЦСКА из "Пари НН" в январе 2023 года за 1,3 млн евро. В составе красно-синих Илья провел 33 встречи, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Агапова с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2027 года.

