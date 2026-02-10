Матчи Скрыть

Бубнов назвал топ-5 российских игроков XXI века. Аршавин лишь четвёртый в рейтинге

Экс-футболист сборной СССР Александр Бубнов назвал пятёрку сильнейших российских футболистов XXI века.
Фото: Getty Images
Свой выбор эксперт озвучил в эфире "Коммент.Шоу". Первую строчку рейтинга Бубнов отдал Дмитрию Аленичеву, выигравшему Лигу чемпионов и Кубок УЕФА в составе "Порту". Следом в списке расположился Юрий Жирков - победитель Кубка УЕФА сезона-2004/2005 с ЦСКА.

Третьим в пятёрке оказался многолетний вратарь и капитан "армейцев" Игорь Акинфеев. Четвёртое место занял Андрей Аршавин, становившийся обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА с "Зенитом". Замкнул рейтинг экс-игрок петербургского клуба Сергей Семак, который сейчас является главным тренером команды.

