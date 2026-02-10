Армейцы набрали 5 очков, обыграв в первом туре "Краснодар" (2:2, по пенальти 5:4), уступив "Динамо" во втором матче (1:1, по пен. 3:5) и обыграв "Зенит" в заключительном поединке (2:2, по пен. 4:3).
Второе место заняло "Динамо" (5 очков), третьим финишировал "Краснодар" (4), на последней позиции расположился "Зенит" (4). ЦСКА обошел динамовцев лишь за счет большего числа забитых мячей — 5 против 3.
Напомним, по итогам 18 туров лидером турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги является "Краснодар" (40). ЦСКА с 36 баллами занимает четвертую позицию.
ЦСКА выиграл Зимний кубок РПЛ, ни разу не победив в основное время
Московский ЦСКА стал победителем Зимнего кубка РПЛ. Все матчи с участием команды заканчивались серией пенальти.
Фото: ПФК ЦСКА