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"Кальяри" разгромил "Дженоа" благодаря дублю Боррьелло
"Кальяри" разгромил "Дженоа" в матче 20-го тура чемпионата Италии.
Чемпионат Италии
20 тур
"Кальяри" - "Дженоа" 4:1
Гол: Боррьелло, 40, 63, Педро, 44, Фариас, 64 (пен.) - Симеоне, 29
"Кальяри": Рафаэль, Мурру, Чеппители, Капуано, Исла, Ди Дженнаро, Дессена, Педро, (Саламон, 81), Барелла, Фариас (Сау, 75), Боррьелло (Мунари, 83)
"Дженоа": Ламанна, Муньос, Бурдиссо, Иццо, Катальди, Лашальт (Лазович, 75), Кофи (Нинкович, 58), Ригони, Эденилсон, Симеоне, Окампос (Пинилья, 65)
Предупреждения: Катальди, 33, Капуано, 49, Коломбо, 60, Фариас, 65, Ригони, 76
Удаления: Капуано, 89
Чемпионат Италии
20 тур
"Кальяри" - "Дженоа" 4:1
Гол: Боррьелло, 40, 63, Педро, 44, Фариас, 64 (пен.) - Симеоне, 29
"Кальяри": Рафаэль, Мурру, Чеппители, Капуано, Исла, Ди Дженнаро, Дессена, Педро, (Саламон, 81), Барелла, Фариас (Сау, 75), Боррьелло (Мунари, 83)
"Дженоа": Ламанна, Муньос, Бурдиссо, Иццо, Катальди, Лашальт (Лазович, 75), Кофи (Нинкович, 58), Ригони, Эденилсон, Симеоне, Окампос (Пинилья, 65)
Предупреждения: Катальди, 33, Капуано, 49, Коломбо, 60, Фариас, 65, Ригони, 76
Удаления: Капуано, 89
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