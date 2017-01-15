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"Кальяри" разгромил "Дженоа" благодаря дублю Боррьелло

"Кальяри" разгромил "Дженоа" в матче 20-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

20 тур

"Кальяри" - "Дженоа" 4:1

Гол: Боррьелло, 40, 63, Педро, 44, Фариас, 64 (пен.) - Симеоне, 29

"Кальяри": Рафаэль, Мурру, Чеппители, Капуано, Исла, Ди Дженнаро, Дессена, Педро, (Саламон, 81), Барелла, Фариас (Сау, 75), Боррьелло (Мунари, 83)

"Дженоа": Ламанна, Муньос, Бурдиссо, Иццо, Катальди, Лашальт (Лазович, 75), Кофи (Нинкович, 58), Ригони, Эденилсон, Симеоне, Окампос (Пинилья, 65)

Предупреждения: Катальди, 33, Капуано, 49, Коломбо, 60, Фариас, 65, Ригони, 76

Удаления: Капуано, 89
Теги: Кальяри Дженоа
Сегодня, 16:36
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