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"Локомотив" намерен побороться на Кирилла Панченко

"Локомотив" проявляет заинтересованность в форварде ЦСКА Кирилле Панченко, который до лета на правах аренды выступает за московское "Динамо".

В контракте футболиста содержится пункт о возможности выкупа игрока бело-голубыми за € 1,7 млн. "Локомотив" рассчитывает договориться именно с "Динамо", а не с ЦСКА, сообщает "СЭ".

Решение по 27-летнему форварду "Динамо" должно принять до 31 января. В ЦСКА также ждут решения бело-голубых. Не исключается вариант возвращения Панченко в стан "армейцев".
Теги: Локомотив Панченко
Сегодня, 03:57
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№1 Написал: ubica (Сегодня, 04:03) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Накуй нужен..


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Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
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