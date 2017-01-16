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Источник: Смолов до конца чемпионата будет в "Краснодаре"
Нападающий Федор Смолов доиграет в "Краснодаре" до конца сезона.
— Интерес к Федору действительно проявляют многие клубы из России и Европы, однако зимой его уход из «Краснодара» практически невозможен, — источник из близкого окружения футболиста. — Некоторые предложения, в частности от турецких клубов, Смолов отклонил сам, так как не хочет продолжать карьеру в их чемпионате.
Трансфер же в другие команды, как, например, в "Спартак", блокирует руководство клуба и лично владелец "быков" Сергей Галицкий. И "Краснодар", и Смолов заинтересованы в том, чтобы их сотрудничество продлилось как минимум до лета.
Таким образом клуб сможет достойно завершить сезон без потери одного из своих главных лидеров, а у самого форварда будет возможность еще громче заявить о себе и добиться приглашения от более сильных команд. К тому же летом европейские клубы ведут себя на трансферном рынке намного активнее.
Известия
— Интерес к Федору действительно проявляют многие клубы из России и Европы, однако зимой его уход из «Краснодара» практически невозможен, — источник из близкого окружения футболиста. — Некоторые предложения, в частности от турецких клубов, Смолов отклонил сам, так как не хочет продолжать карьеру в их чемпионате.
Трансфер же в другие команды, как, например, в "Спартак", блокирует руководство клуба и лично владелец "быков" Сергей Галицкий. И "Краснодар", и Смолов заинтересованы в том, чтобы их сотрудничество продлилось как минимум до лета.
Таким образом клуб сможет достойно завершить сезон без потери одного из своих главных лидеров, а у самого форварда будет возможность еще громче заявить о себе и добиться приглашения от более сильных команд. К тому же летом европейские клубы ведут себя на трансферном рынке намного активнее.
Известия
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