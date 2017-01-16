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Источник: Смолов до конца чемпионата будет в "Краснодаре"

Нападающий Федор Смолов доиграет в "Краснодаре" до конца сезона.

— Интерес к Федору действительно проявляют многие клубы из России и Европы, однако зимой его уход из «Краснодара» практически невозможен, — источник из близкого окружения футболиста. — Некоторые предложения, в частности от турецких клубов, Смолов отклонил сам, так как не хочет продолжать карьеру в их чемпионате.

Трансфер же в другие команды, как, например, в "Спартак", блокирует руководство клуба и лично владелец "быков" Сергей Галицкий. И "Краснодар", и Смолов заинтересованы в том, чтобы их сотрудничество продлилось как минимум до лета.

Таким образом клуб сможет достойно завершить сезон без потери одного из своих главных лидеров, а у самого форварда будет возможность еще громче заявить о себе и добиться приглашения от более сильных команд. К тому же летом европейские клубы ведут себя на трансферном рынке намного активнее.

Известия
Теги: Краснодар Смолов
Сегодня, 08:50
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№1 Написал: Бриг (Сегодня, 09:04) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Да кто бы сомневался...
Регистрация: 21.11.2016
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