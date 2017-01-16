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Массимо Каррера: если не случится форс-мажор, то Промес останется в "Спартаке"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о ситуациях с игроками команды Квинси Промесом и Сальваторе Боккетти.

"С Боккетти идет переговорный процесс. Клуб сделал ему предложение, которое мне лично кажется разумным и взвешенным. Детали, разумеется, раскрывать не буду. Сальваторе и его агент думают.

Промес? Это тот игрок, на которого есть немалый спрос на мировом рынке. Так что вряд ли кто-то сможет дать стопроцентную гарантию, что он останется в "Спартаке" навечно. Но сейчас очень надеемся его сохранить. И голландец настроен выиграть титул чемпиона России.

Скажу так: если не случится форс-мажор, то сохраним его. В современном футболе случаются варианты, которые переворачивают все с ног на голову, и бороться с подобными вещами объективно очень сложно. К примеру, недавнее предложение китайского клуба по Витселю. Ни "Зенит", ни полузащитник не могли от такого отказаться", - цитирует Карреру "СЭ".
Теги: Каррера Спартак Промес Боккетти
Сегодня, 10:12
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№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 10:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Адекватный тренер и человек
Регистрация: 17.05.2015
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