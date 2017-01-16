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Виталий Мутко: Санкт-Петербург - важнейший город для Евро-2020
Санкт-Петербург является важнейшим городом с точки зрения проведения матчей чемпионата Европы 2020 года, заявил курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.
"Все 13 городов последовательно презентуют свои логотипы, концепции. Санкт-Петербург - важнейший город с точки зрения проведения матчей чемпионата. Это прекрасный город, там новый стадион.
На мероприятие приедет президент УЕФА Александер Чеферин, члены исполкома УЕФА... Надеемся, все пройдет красочно и напомнит всем, что Петербург примет матчи Евро-2020", - передает слова Мутко "Р-Спорт".
"Все 13 городов последовательно презентуют свои логотипы, концепции. Санкт-Петербург - важнейший город с точки зрения проведения матчей чемпионата. Это прекрасный город, там новый стадион.
На мероприятие приедет президент УЕФА Александер Чеферин, члены исполкома УЕФА... Надеемся, все пройдет красочно и напомнит всем, что Петербург примет матчи Евро-2020", - передает слова Мутко "Р-Спорт".
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