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Виталий Мутко: Санкт-Петербург - важнейший город для Евро-2020

Санкт-Петербург является важнейшим городом с точки зрения проведения матчей чемпионата Европы 2020 года, заявил курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

"Все 13 городов последовательно презентуют свои логотипы, концепции. Санкт-Петербург - важнейший город с точки зрения проведения матчей чемпионата. Это прекрасный город, там новый стадион.

На мероприятие приедет президент УЕФА Александер Чеферин, члены исполкома УЕФА... Надеемся, все пройдет красочно и напомнит всем, что Петербург примет матчи Евро-2020", - передает слова Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 11:59
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№2 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 13:24) #
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online

Еще бы.Чемпионат Мира могут отменить,Чемпионата Европы-нет.


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Перерыв,не болею.
Регистрация: 24.11.2016
№1 Написал: пушкин спб (Сегодня, 13:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
Это все так, но болелы, ярким вывескам все же больше победы предпочитают.
Регистрация: 14.11.2012
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