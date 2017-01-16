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Алан Гатагов: заговорили с Красножаном о матче с "Анжи", и он спросил: "Может, ты сдавал?"

Бывший хавбек "Локомотива" Алан Гатагов вспомнил о временах управления клубом Ольгой Смородской и рассказал об увольнении Юрия Красножана с поста главного тренера.

— Помните день, когда Ольгу Смородскую представили новым президентом "Локомотива"?

— Это было в Швейцарии перед игрой с "Лозанной". Я тогда не обратил внимания, что президентом футбольной команды стала женщина. Какая разница, какого пола человек? Посмотрите, сколько всего сделано, как инфраструктура развита. Да и Кубок России выиграли при ней. Это все факты. А хороший она человек или плохой…

Слушайте, она тоже чья-то мама, супруга - нельзя так плохо говорить. У меня тоже с ней разногласия случались, но это все в прошлом. Когда из "Локомотива" уходил, специально заехал на стадион и подарил ей цветы. Неприятности в работе у всех случаются, но всегда нужно оставаться людьми.

— При этом вы сказали в интервью, что до сих пор не понимаете, за что уволили Красножана. У вас серьезно нет версий или ощущений?

— Ощущения одни: меня после первого тайма заменили, играл я хорошо. Все. После игры мы переоделись и разъехались, а обо всех новостях прочитали в интернете. Потом я случайно встретил Красножана в Новогорске, мы заговорили о матче с "Анжи" и он спросил: "Может, ты сдавал?" Я ответил, что это мой клуб, я не мог. Купить кого-то - покупайте, что хотите делайте. Но себя продать - никогда в жизни.

Матч ТВ
Теги: Гатагов Локомотив
Сегодня, 12:49
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