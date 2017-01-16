Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
09:41
Андрей Аршавин: если бы "Рубин" тратил столько, сколько зарабатывает, он бы даже не мечтал о Миранчуке (8)
Андрей Аршавин: если бы "Рубин" тратил столько, сколько зарабатывает, он бы даже не мечтал о Миранчуке (8)
03:33
Массимо Каррера: о Джикии позитивно отзывался Черчесов, а возраст Самедова меня не смущает (11)
Массимо Каррера: о Джикии позитивно отзывался Черчесов, а возраст Самедова меня не смущает (11)
Вчера 23:49
Хосе Соса отказался переходить в "Фенербахче"
Хосе Соса отказался переходить в "Фенербахче"
Вчера 23:21
Гиа Григалава: сразу после ухода из "Анжи" поставил себе задачу снова играть в премьер-лиге (1)
Гиа Григалава: сразу после ухода из "Анжи" поставил себе задачу снова играть в премьер-лиге (1)
Вчера 22:46
Олег Терёхин: я бы увеличил премьер-лигу до 20 команд (6)
Олег Терёхин: я бы увеличил премьер-лигу до 20 команд (6)
Алан Гатагов: заговорили с Красножаном о матче с "Анжи", и он спросил: "Может, ты сдавал?"
Бывший хавбек "Локомотива" Алан Гатагов вспомнил о временах управления клубом Ольгой Смородской и рассказал об увольнении Юрия Красножана с поста главного тренера.
— Помните день, когда Ольгу Смородскую представили новым президентом "Локомотива"?
— Это было в Швейцарии перед игрой с "Лозанной". Я тогда не обратил внимания, что президентом футбольной команды стала женщина. Какая разница, какого пола человек? Посмотрите, сколько всего сделано, как инфраструктура развита. Да и Кубок России выиграли при ней. Это все факты. А хороший она человек или плохой…
Слушайте, она тоже чья-то мама, супруга - нельзя так плохо говорить. У меня тоже с ней разногласия случались, но это все в прошлом. Когда из "Локомотива" уходил, специально заехал на стадион и подарил ей цветы. Неприятности в работе у всех случаются, но всегда нужно оставаться людьми.
— При этом вы сказали в интервью, что до сих пор не понимаете, за что уволили Красножана. У вас серьезно нет версий или ощущений?
— Ощущения одни: меня после первого тайма заменили, играл я хорошо. Все. После игры мы переоделись и разъехались, а обо всех новостях прочитали в интернете. Потом я случайно встретил Красножана в Новогорске, мы заговорили о матче с "Анжи" и он спросил: "Может, ты сдавал?" Я ответил, что это мой клуб, я не мог. Купить кого-то - покупайте, что хотите делайте. Но себя продать - никогда в жизни.
Матч ТВ
— Помните день, когда Ольгу Смородскую представили новым президентом "Локомотива"?
— Это было в Швейцарии перед игрой с "Лозанной". Я тогда не обратил внимания, что президентом футбольной команды стала женщина. Какая разница, какого пола человек? Посмотрите, сколько всего сделано, как инфраструктура развита. Да и Кубок России выиграли при ней. Это все факты. А хороший она человек или плохой…
Слушайте, она тоже чья-то мама, супруга - нельзя так плохо говорить. У меня тоже с ней разногласия случались, но это все в прошлом. Когда из "Локомотива" уходил, специально заехал на стадион и подарил ей цветы. Неприятности в работе у всех случаются, но всегда нужно оставаться людьми.
— При этом вы сказали в интервью, что до сих пор не понимаете, за что уволили Красножана. У вас серьезно нет версий или ощущений?
— Ощущения одни: меня после первого тайма заменили, играл я хорошо. Все. После игры мы переоделись и разъехались, а обо всех новостях прочитали в интернете. Потом я случайно встретил Красножана в Новогорске, мы заговорили о матче с "Анжи" и он спросил: "Может, ты сдавал?" Я ответил, что это мой клуб, я не мог. Купить кого-то - покупайте, что хотите делайте. Но себя продать - никогда в жизни.
Матч ТВ
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.