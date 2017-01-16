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Александр Бубнов: Каррера берет Самедова под чемпионство

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал подписание "Спартаком" полузащитника Александра Самедова.

"Как говорил сам Каррера, все зимние трансферы будут направлены на решение одной задачи - выигрыша чемпионского титула в текущем чемпионате. Значит, он видит качества, за счет которых Александр Самедов сможет усилить "Спартак".

Действительно, по ходу этого сезона на правом фланге атаки у "Спартака" действовали не всегда чистые правые хавы. Чаще других там оказывался Квинси Промес, но ему, наверное, удобнее играть оттянутого форварда. Иногда даже в атаке чистого форварда, если там проблемы. Были справа и Роман Зобнин с Джано Ананидзе, для которых родная позиция - центр полузащиты.

Заиграет ли Самедов в основном составе - все зависит только от его готовности. Но наверное, игрока сборной России берут не на скамейку запасных. Хорошо, что трансфер завершился до отъезда "Спартака" на сборы, поскольку Самедов успеет влиться в коллектив до возобновления чемпионата", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Спартак Самедов
Сегодня, 15:53
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13
(6)
№13 Написал: скальп (Сегодня, 17:00) #
  • 0
  •  (8)

нормально так бомбанули пердаки у ослоболотной братии joy
Регистрация: 24.12.2016
№12 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 16:50) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
успели купить, а то скоро чемпиона межсезонья определять будут.
Цитата: Батька
12/13- АИК вылет
13/14- последнее место в группе
14/15- последнее место в группе
15/16- последнее место в группе
16/17- последнее место в группе

про рекорды нашего спартака за эти годы скромно помолчу


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№11 Написал: Батька (Сегодня, 16:43) #
  • +4
  •  (14)

Цитата: junga
то в ЛЧ ждет полнейший провал, ибо там конкуренты будут на голову сильнее!

ЦСКА и его болел это не парит :

12/13- АИК вылет
13/14- последнее место в группе
14/15- последнее место в группе
15/16- последнее место в группе
16/17- последнее место в группе

и нормально бьют себя в грудь Чемпионы =)) рекорд за рекордом бьют !!
Регистрация: 9.09.2016
№10 Написал: Матвей нью-васюки (Сегодня, 16:35) #
  • -3
  •  (3)

Ребят, вы о чем вообще?


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Ах, Самара-городок, ай да знатный свиночпок!:)
Регистрация: 14.07.2015
№9 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 16:28) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: junga
Цитата: mikelo73
Боюсь у Спартака теперь будет одна напасть всеми правдами и неправдами удержать Чемпионство


К сожалению на это и делается ставка, удержать заветное преимущество в 5 очков используя проблемы у конкурентов, вот задача! Но проблема в том что даже если и удастся Спартаку выгрызть чемпионство, то в ЛЧ ждет полнейший провал, ибо там конкуренты будут на голову сильнее! Нужна команда с крепким костяком и мастерством, а сумеет ли её слепить Каррера это вопрос, то что имеем это детище Аленя


Сейчас в нашем чемпионате ни у какой команды нет костяка, который бы мог бы играть с запасом в ЛЧ. У наших команд получается выигрывать в ЛЧ, если только ставят "автобус" или на морально-волевых. Такой уж у нашего чемпионата уровень, недаром сборная занимает место в пятом десятке.
Регистрация: 14.06.2015
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:24) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: junga
то в ЛЧ ждет полнейший провал,

Можно подумать что Зенит и цска феерят в ЛЧ. Если попадется такая группа как Зениту в крайний раз все будет хорошо.
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: junga Нижний Новгород (Сегодня, 16:18) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mikelo73
Боюсь у Спартака теперь будет одна напасть всеми правдами и неправдами удержать Чемпионство


К сожалению на это и делается ставка, удержать заветное преимущество в 5 очков используя проблемы у конкурентов, вот задача! Но проблема в том что даже если и удастся Спартаку выгрызть чемпионство, то в ЛЧ ждет полнейший провал, ибо там конкуренты будут на голову сильнее! Нужна команда с крепким костяком и мастерством, а сумеет ли её слепить Каррера это вопрос, то что имеем это детище Аленя


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№6 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 16:07) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
КАМАЗ
Иксперд
Регистрация: 23.01.2015
№5 Написал: Батька (Сегодня, 16:06) #
  • +6
  •  (10)

Цитата: mikelo73
Может я и не прав но это ошибка Спартака покупать возрастного игрока ...

Ну да Игнатьева под 30 у Кубани нормально, Денисова за 32 нормально, Вротенберга 30 летнего тоже хорошо ... а Самедова ошибка )) мы поняли тебя, спасибо что переживаешь за Спартак !
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:02) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Чисто, чтобы стол накрыл с присущим южным гостеприимством.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 16:02) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Реал»
laughing
Регистрация: 26.09.2015
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:01) #
  • +12
  •  (14)
Болеет за:
«Сибирь»
Самедов - единственный в Спартаке, кто причастен к последнему трофею Спартака.

Цитата: mikelo73
Может я и не прав но это ошибка Спартака покупать возрастного игрока ...

Но Локомотив же заключал с Самедовым контракт до 2019-го года. Или в Локомотиве дают перед игрой молодильный мазут?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 15:59) #
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
«Локомотив»
Боюсь у Спартака теперь будет одна напасть всеми правдами и неправдами удержать Чемпионство, а это не гарантирует само Чемпионство как бы не исчезла мотивация борьбы за первое место. Может я и не прав но это ошибка Спартака покупать возрастного игрока ...
Регистрация: 18.03.2012
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