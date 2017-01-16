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Александр Бубнов: Каррера берет Самедова под чемпионство
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал подписание "Спартаком" полузащитника Александра Самедова.
"Как говорил сам Каррера, все зимние трансферы будут направлены на решение одной задачи - выигрыша чемпионского титула в текущем чемпионате. Значит, он видит качества, за счет которых Александр Самедов сможет усилить "Спартак".
Действительно, по ходу этого сезона на правом фланге атаки у "Спартака" действовали не всегда чистые правые хавы. Чаще других там оказывался Квинси Промес, но ему, наверное, удобнее играть оттянутого форварда. Иногда даже в атаке чистого форварда, если там проблемы. Были справа и Роман Зобнин с Джано Ананидзе, для которых родная позиция - центр полузащиты.
Заиграет ли Самедов в основном составе - все зависит только от его готовности. Но наверное, игрока сборной России берут не на скамейку запасных. Хорошо, что трансфер завершился до отъезда "Спартака" на сборы, поскольку Самедов успеет влиться в коллектив до возобновления чемпионата", - цитирует Бубнова "Sportbox".
"Как говорил сам Каррера, все зимние трансферы будут направлены на решение одной задачи - выигрыша чемпионского титула в текущем чемпионате. Значит, он видит качества, за счет которых Александр Самедов сможет усилить "Спартак".
Действительно, по ходу этого сезона на правом фланге атаки у "Спартака" действовали не всегда чистые правые хавы. Чаще других там оказывался Квинси Промес, но ему, наверное, удобнее играть оттянутого форварда. Иногда даже в атаке чистого форварда, если там проблемы. Были справа и Роман Зобнин с Джано Ананидзе, для которых родная позиция - центр полузащиты.
Заиграет ли Самедов в основном составе - все зависит только от его готовности. Но наверное, игрока сборной России берут не на скамейку запасных. Хорошо, что трансфер завершился до отъезда "Спартака" на сборы, поскольку Самедов успеет влиться в коллектив до возобновления чемпионата", - цитирует Бубнова "Sportbox".
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