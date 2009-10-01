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Артем Дзюба: уезжаю в Китай, буду по всем скучать

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в своем инстаграме пошутил, что решил продолжить карьеру в Китае.

"Очень тяжёлое решение принял для себя, но от таких предложений не отказываются. Уезжаю в Китай. Спасибо большое моей команде, буду по всем скучать", - написал Дзюба.

Артем Дзюба: уезжаю в Китай, буду по всем скучать
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 19:52
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19
(4)
№19 Написал: ferrum Saint-Petersburg (Сегодня, 20:43) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tfu
Если бы этих двух продали в Китай, это было бы лучшее что могло случиться с Зенитом в это межсезонье и Юсупова ещё прихватить с собой

Согласен, что Шатов и Джорджевич выглядят слабыми звеньями в новой команде. Вот наберут они форму, тогда и увидим.


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Свиньи, склонные к бесчинству, на земле конечно есть, но уверен я, что свинству Человечества не съесть. С.Я.Маршак
Регистрация: 24.11.2012
№18 Написал: скальп (Сегодня, 20:42) #
  • -3
  •  (5)

а сам то мечтает о Китае,но только поленья там нынче не в цене,сам папа Карло наложил запрет на Артемку joy
Регистрация: 24.12.2016
№17 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 20:38) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Артем-молодец -подкидывает дровишки в красно-белый костер ненависти.А заодно голы забивает.Везде....
Регистрация: 15.03.2009
№16 Написал: petrovich (Сегодня, 20:30) #
  • +1
  •  (5)

Из 14 сообщений 10 от спартачей. Переживают за Дзюбу.
Регистрация: 7.07.2016
№15 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 20:30) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Если бы этих двух продали в Китай, это было бы лучшее что могло случиться с Зенитом в это межсезонье и Юсупова ещё прихватить с собой


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№14 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 20:19) #
  • -2
  •  (6)

так он оказывается еще и дурачек в команде из свалки
Регистрация: 4.08.2016
№13 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:18) #
  • -2
  •  (6)

а что делают в китае с ворами?
Регистрация: 7.12.2016
№12 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:17) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: Imp
Почему новость про нападающего Зенита
Собирает комменты инвалидов из Спартака

Потому, как они инвалиды по умственной отсталости.
P.S. Ну, Тёма. Я тебе не завидую.
Регистрация: 12.11.2007
№11 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:11) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Шлюбер - звезда оптовок Китая yum


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№10 Написал: interested (Сегодня, 20:08) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Клоун не унимается. Вместо достойной игры - недостойный стёб. angry
Регистрация: 18.10.2013
№9 Написал: fd65 (Сегодня, 20:07) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Гуд бай мой мальчик, гуд бай .... как был никем , так и будешь никем....,прав был Володя Быстров,что ты крыса....,даже у болотных более чем на два года не задержался..., возьмешь титул ....чемпиона Гондураса когда нибудь...,и это твой потолок....,чмо...бб....лть..
.)))))
Регистрация: 3.12.2016
№8 Написал: vlees (Сегодня, 20:05) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Его юмор как раз оценит основная аудитория газовых сектантов,а это 13-15 летние глоры зенита,Артем совсем плох стал,раньше как-то лучше у него получалось шутить
Регистрация: 12.01.2017
№7 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 20:02) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Imp
Почему новость про нападающего Зенита
Собирает комменты инвалидов из Спартака

Болелы Спартака впраче коментировать новости о своем воспитаннике,Спартак для зенита воспитал и вырастил это полено.
Регистрация: 3.11.2016
№6 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Сегодня, 20:01) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Таким рвачам только в Китае и место)


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Работайте, братья! (с)
Регистрация: 24.09.2007
№5 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 19:58) #
  • +1
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Почему новость про нападающего Зенита
Собирает комменты инвалидов из Спартака


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№4 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 19:58) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Краснодар»
Давай Артем, покажи китайцам как надо играть!
Регистрация: 25.10.2016
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:57) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Болелам Зенита надо срочно сброситься на билет до Пекина.
Регистрация: 20.03.2014
№2 Написал: Мурмаши1975 Заполярье (Сегодня, 19:56) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Такую харю тупую даже в Китай не возьмут


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Мне бы хереса, грамм 700
Регистрация: 23.10.2016
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:56) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Кому ты там нужен!

Если только лодку из тебя выдолбить,полено
Регистрация: 3.11.2016
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