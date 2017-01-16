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Янник Боли официально перешёл в "Аль-Айн"

Нападающий "Анжи" Янник Боли перешел в "Аль-Айн", информирует официальный сайт клуба из ОАЭ.

Подробности соглашения футболиста с его новой командой пока не сообщаются.
Теги: Боли Анжи Трансферы
Сегодня, 21:46
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№1 Написал: Мурмаши1975 Заполярье (Сегодня, 21:49) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
В добрый путь


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Мне бы хереса, грамм 700
Регистрация: 23.10.2016
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