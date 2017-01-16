Янник Боли официально перешёл в "Аль-Айн"

Нападающий "Анжи" Янник Боли перешел в "Аль-Айн", информирует официальный сайт клуба из ОАЭ.



Подробности соглашения футболиста с его новой командой пока не сообщаются.