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Али Гаджибеков: Роберто Карлос нам говорил: "Чего вы такие хмурые?"

Защитник "Крыльев Советов" Али Гаджибеков, выступавший в "Анжи" рассказал о характере бывшего защитника сборной Бразилии Роберто Карлоса.

"Я был в шоке, когда увидел, как Карлос себя ведет. Человек вообще всегда был на позитиве! Роберто постоянно нам говорил: "Чего вы такие хмурые, получайте удовольствие от футбола!". Для него футбол не работа, а смысл жизни, счастье.

Карлос вечно шутил, подкалывал всех в раздевалке. А когда видел мяч - бежал к нему счастливый, будто ему пять лет и он его впервые увидел. Роберто Карлос - человек-позитив. Вроде в возрасте, всего добился, но с улыбкой все равно не расстается. На любой фотографии он веселый. И это не постановка - Роберто реально такой.

Уже после того как бразилец покинул Россию, мы иногда всей командой звонили ему по "скайпу" из раздевалки. Он не забывает "Анжи", не забывает нас! Бывало, набирает кто-то Карлосу и… Снова его улыбка во весь смартфон! Ну ведь здорово же", - цитирует Гаджибекова "Чемпионат".
Теги: Анжи Роберто Карлос Гаджибеков
Сегодня, 10:55
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(0)
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:27) #
  • -2
  •  (2)

Эх, Роберто - вам ли быть в печали???

Налетели как термиты, обглодали дагестанский клуб,который вынужден теперь "играть воспитанниками". А это уже не футбол - это борьба. Ну ладно - регби.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: safonas (Сегодня, 12:14) #
  • 0
  •  (2)

южно американцы они вообще позитивные очень по сравнению с северянами


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:58) #
  • +1
  •  (1)

я не видел еще не одного грустного бразильца в России, они все, как Дзюба, на позитиве, еще бы, такие бабки


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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