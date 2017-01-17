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Хавьер Грасия: "Рубин" ждет важнейшая игра в Кубке России

"Рубин" приступил к работе на первом испанском сборе в Сотогранде. Главный тренер команды Хавьер Грасия поделился комментарием после первого тренировочного дня.

"Все футболисты перед отъездом в отпуск получили индивидуальные задания, игроки добросовестно их выполняли, и сейчас им будет легче включиться в рабочий темп.

На этой неделе у нас запланировано много разных тренировок, и сейчас очень важно обойтись без травм. Самое же главное на этом этапе возобновить тренировки, накопить так называемые тренировочные часы для того, чтобы поймать рабочий ритм и постепенно входить в игровой темп.

Нам впереди предстоит провести много важных игр, первая из которых будет в Кубке России", - цитирует Грасию официальный сайт казанского клуба.
Теги: Грасия Рубин
Сегодня, 10:58
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