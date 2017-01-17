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Сын Александра Тарханова стал главным тренером "молодежки" "Урала"

В тренерском штабе молодежной команды "Урала" произошли изменения. Возглавлявший команду Погос Галстян стал помощником Александра Тарханова в тренерском штабе основного состава.

Наставником молодежной команды назначен 29-летний специалист Юрий Тарханов. Ему будут помогать Михаил Галимов, Сергей Аляпкин (тренер вратарей) и Дамир Ямалатдинов (тренер по физ. подготовке), ранее работавшие в штабе молодежки. Отметим, что под руководством Юрия Тарханова молодежка "Урала" начала подготовку ко второй части сезона и уже провела несколько тренировочных занятий.

ФК "Урал"
Теги: Урал
Сегодня, 11:31
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