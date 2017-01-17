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Игроки "Спартака" прошли медицинский осмотр

Футболисты основного состава "Спартака" закончили прохождение медосмотра.

Во вторник осмотр прошли Артем Ребров, Александр Селихов, Сергей Песьяков, Денис Кутин, Сердар Таски, Александр Пуцко, Георгий Джикия, Артем Тимофеев, Ивелин Попов, Квинси Промес, Денис Давыдов и Зе Луиш.

"Я очень соскучился по футболу. С нетерпением жду, когда приступим к работе", - заявил Промес, который приехал на медобследование одним из первых.

В первую группу, которая прошла осмотр в понедельник, вошли Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Александр Зуев, Маурисио, Фернандо, Роман Зобнин, Евгений Макеев и Лоренсо Мельгарехо.

Александр Самедов и Луис Адриано, о переходах которых "Спартак" объявил в понедельник, обследование не проходили, потому что сделали это ранее в январе.

ТАСС
Теги: Спартак
Сегодня, 11:56
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4
(4)
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:45) #
  • -3
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Цитата: Sergant
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости/Прайм. Убытки России от африканской чумы свиней (АЧС) с 2007 года, когда эта болезнь начала распространяться в стране, превысили 30 миллиардов рублей, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. laughing



Умерла ослица Марина


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: СМЭУ СССР (Сегодня, 12:35) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Sergant
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости/Прайм. Убытки России от африканской чумы свиней (АЧС) с 2007 года, когда эта болезнь начала распространяться в стране, превысили 30 миллиардов рублей, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. laughing


К Спартаку это какое имеет отношение?
Регистрация: 31.07.2015
№2 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 12:12) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вольно, сержант. Продолжайте мониторить новости и своевременно докладывайте. Свободны.


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007
№1 Написал: Sergant (Сегодня, 12:04) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости/Прайм. Убытки России от африканской чумы свиней (АЧС) с 2007 года, когда эта болезнь начала распространяться в стране, превысили 30 миллиардов рублей, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. laughing
Регистрация: 15.12.2016
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