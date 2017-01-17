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Игроки "Спартака" прошли медицинский осмотр
Футболисты основного состава "Спартака" закончили прохождение медосмотра.
Во вторник осмотр прошли Артем Ребров, Александр Селихов, Сергей Песьяков, Денис Кутин, Сердар Таски, Александр Пуцко, Георгий Джикия, Артем Тимофеев, Ивелин Попов, Квинси Промес, Денис Давыдов и Зе Луиш.
"Я очень соскучился по футболу. С нетерпением жду, когда приступим к работе", - заявил Промес, который приехал на медобследование одним из первых.
В первую группу, которая прошла осмотр в понедельник, вошли Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Александр Зуев, Маурисио, Фернандо, Роман Зобнин, Евгений Макеев и Лоренсо Мельгарехо.
Александр Самедов и Луис Адриано, о переходах которых "Спартак" объявил в понедельник, обследование не проходили, потому что сделали это ранее в январе.
ТАСС
Во вторник осмотр прошли Артем Ребров, Александр Селихов, Сергей Песьяков, Денис Кутин, Сердар Таски, Александр Пуцко, Георгий Джикия, Артем Тимофеев, Ивелин Попов, Квинси Промес, Денис Давыдов и Зе Луиш.
"Я очень соскучился по футболу. С нетерпением жду, когда приступим к работе", - заявил Промес, который приехал на медобследование одним из первых.
В первую группу, которая прошла осмотр в понедельник, вошли Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Александр Зуев, Маурисио, Фернандо, Роман Зобнин, Евгений Макеев и Лоренсо Мельгарехо.
Александр Самедов и Луис Адриано, о переходах которых "Спартак" объявил в понедельник, обследование не проходили, потому что сделали это ранее в январе.
ТАСС
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