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Андре Виллаш-Боаш: время для ужесточения лимита в Китае выбрано не самое подходящее

Главный тренер "Шанхай Теллэйс" Андре Виллаш-Боаш раскритикивал решение руководства китайской суперлиги ужесточить лимит на легионеров.

"Подобные решения принимаются по окончании сезона, но явно не тогда, когда до старта нового розыгрыша остается месяц. Большинство клубов во время межсезонья формировали состав исходя из реалий старого лимита – в итоге это коснулось всех.

Понятно, что руководство лиги хочет дать больше возможностей молодым китайский игрокам, но они должны понимать, что это решение приведет к увеличению стоимости этих игроков, которая может быть раздута, как мыльный пузырь.

Понятно, что мы должны принять эти новости такими, какие они есть, и адаптироваться в сложившейся ситуации. Но я по-прежнему считаю, что время для введения новых положений в регламенте выбрано не самое подходящее", - цитирует португальца South China Morning Post.
Теги: Виллаш-Боаш
Сегодня, 16:44
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№20 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 17:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
АВБ и лимит, это как Залатан и победа в ЛЧ, прокляты они


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№19 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:42) #
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Это Китай детка.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№18 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
АВБ, АВБ,
Как же льнёт лимит к тебе! blush


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Доброжелатель, долби уж до конца списка!
Что только первую страницу-то ?
Регистрация: 19.09.2011
№17 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
"Нигде такого не видел"
Регистрация: 16.03.2010
№16 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 17:24) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: karfagen
Цитата: Сибирячок
В Африку его.

там тоже чего-то ужесточат

Тогда только Антарктида . smile
Регистрация: 23.09.2016
№15 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 17:23) #
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Болеет за:
«Кубань»
Боаш стабилен и себе не изменяет)


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: QoshaK
Где то я уже это слышал.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 17:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
В Африку его.

там тоже чего-то ужесточат


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:11) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Нытик и в Китае нытик. В Африку его.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: Бриг (Сегодня, 17:10) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Боашу наверное нельзя в Европу приезжать..невезучий..приехал в Россию лимит ужесточили, в Китай ,та же картина..Например в Англию позовут опять..и оба-на лимит введут..
Регистрация: 21.11.2016
№10 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 17:09) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Боаш просто "притягивает" лимит...
Регистрация: 9.01.2015
№9 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 17:04) #
  • +1
  •  (5)

бош сел на свой любимый конёк!
Регистрация: 20.03.2016
№8 Написал: Quincy (Сегодня, 17:04) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
joy
Регистрация: 2.09.2016
№7 Написал: fits (Сегодня, 17:03) #
  • +2
  •  (2)

Везучий, однако, Боаш...
Регистрация: 6.10.2016
№6 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:55) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Нытик, он и в Китае нытик )


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№5 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 16:51) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Алания»
Цитата: kobr
Ну так за месяц же, а не за неделю

Так как полтора миллиарда успеть просмотреть?... joy
Регистрация: 3.05.2015
№4 Написал: fd65 (Сегодня, 16:50) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Конечно не подходящее, Вилли. Не успели еще Кокорина, Дзюбу и Мамаева сплавить... ))))
Регистрация: 3.12.2016
№3 Написал: kobr (Сегодня, 16:48) #
  • +9
  •  (11)

Ну так за месяц же, а не за неделю smile !
Регистрация: 24.10.2006
№2 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 16:47) #
  • +12
  •  (18)
Болеет за:
ЦСКА
Боаш просто "лакер") куда бы ни пришел - везде лимит ужесточают


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 16:46) #
  • +11
  •  (17)

Где то я уже это слышал.
Регистрация: 27.09.2015
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