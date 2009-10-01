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Андре Виллаш-Боаш: время для ужесточения лимита в Китае выбрано не самое подходящее
Главный тренер "Шанхай Теллэйс" Андре Виллаш-Боаш раскритикивал решение руководства китайской суперлиги ужесточить лимит на легионеров.
"Подобные решения принимаются по окончании сезона, но явно не тогда, когда до старта нового розыгрыша остается месяц. Большинство клубов во время межсезонья формировали состав исходя из реалий старого лимита – в итоге это коснулось всех.
Понятно, что руководство лиги хочет дать больше возможностей молодым китайский игрокам, но они должны понимать, что это решение приведет к увеличению стоимости этих игроков, которая может быть раздута, как мыльный пузырь.
Понятно, что мы должны принять эти новости такими, какие они есть, и адаптироваться в сложившейся ситуации. Но я по-прежнему считаю, что время для введения новых положений в регламенте выбрано не самое подходящее", - цитирует португальца South China Morning Post.
"Подобные решения принимаются по окончании сезона, но явно не тогда, когда до старта нового розыгрыша остается месяц. Большинство клубов во время межсезонья формировали состав исходя из реалий старого лимита – в итоге это коснулось всех.
Понятно, что руководство лиги хочет дать больше возможностей молодым китайский игрокам, но они должны понимать, что это решение приведет к увеличению стоимости этих игроков, которая может быть раздута, как мыльный пузырь.
Понятно, что мы должны принять эти новости такими, какие они есть, и адаптироваться в сложившейся ситуации. Но я по-прежнему считаю, что время для введения новых положений в регламенте выбрано не самое подходящее", - цитирует португальца South China Morning Post.
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