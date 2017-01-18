Константин Базелюк помог "Эшторилу" пройти в полуфинал Кубка Португалии

"Эшторил" добился победы над "Академикой" в четвертьфинальном матче Кубка Португалии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.



Российский нападающий Константин Базелюк отыграл за "Эшторил" 75 минут. В полуфинал команда сыграет с победителем пары "Бенфика"/"Лейшойнш".



Кубок Португалии. 1/4 финала



"Эшторил" – "Академика" – 2:1



Голы: Фариас, 31 (1:0). Тракинья, 58 (1:1). Клебер, 85 (2:1).