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Защитник молодежной сборной Панамы пройдет просмотр в "Зените-2"
Защитник панамского клуба "Сан-Франциско" и молодежной сборной Панамы Андрес Андраде приехал в расположение "Зенита-2", который проводит сбор в Испании.
"Андраде присоединился к команде для прохождения просмотра. Контракт еще не заключен. У меня пока нет информации, будет ли он участвовать и в других сборах "Зенита-2", - сообщил представитель игрока Умберто Пелаэс.
В начале января защитник привлекался к сбору молодежной сборной Панамы, которая в феврале выступит на Золотом кубке КОНКАКАФ среди игроков не старше 20 лет.
"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
"Андраде присоединился к команде для прохождения просмотра. Контракт еще не заключен. У меня пока нет информации, будет ли он участвовать и в других сборах "Зенита-2", - сообщил представитель игрока Умберто Пелаэс.
В начале января защитник привлекался к сбору молодежной сборной Панамы, которая в феврале выступит на Золотом кубке КОНКАКАФ среди игроков не старше 20 лет.
"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
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