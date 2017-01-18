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Защитник молодежной сборной Панамы пройдет просмотр в "Зените-2"

Защитник панамского клуба "Сан-Франциско" и молодежной сборной Панамы Андрес Андраде приехал в расположение "Зенита-2", который проводит сбор в Испании.

"Андраде присоединился к команде для прохождения просмотра. Контракт еще не заключен. У меня пока нет информации, будет ли он участвовать и в других сборах "Зенита-2", - сообщил представитель игрока Умберто Пелаэс.

В начале января защитник привлекался к сбору молодежной сборной Панамы, которая в феврале выступит на Золотом кубке КОНКАКАФ среди игроков не старше 20 лет.

"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
Теги: Зенит-2
Сегодня, 01:57
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