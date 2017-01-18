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Александер Чеферин: не вижу оснований для переноса ЧМ-2018 из России

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не видит оснований отбирать у России право проведения чемпионата мира 2018 года.

"Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира 2018 года. Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет", - цитирует Чеферина bn2.
Теги: Чеферин
Сегодня, 09:16
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(6)
№3 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:23) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Слава богу!
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 09:39) #
  • +3
  •  (5)

Хорошо сказал, Санёк...)
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 09:28) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Это радует !
Регистрация: 23.09.2016
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