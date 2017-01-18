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"Локомотив" задумался об изменении логотипа в стиле "Ювентуса" (фото)

"Локомотив" спародировал новую эмблему "Ювентуса".

"Задумались", - говорится в сообщении.

Ранее красноярский "Енисей" также в шутку представил новый логотип в стиле туринцев.

"Локомотив" задумался об изменении логотипа в стиле "Ювентуса" (фото)
Теги: Локомотив
Сегодня, 09:59
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6
(1)
№6 Написал: Академия (Сегодня, 11:08) #
  • 0
  •  (0)

сразу можно менять кликуху, с паровоза, на телку
Регистрация: 20.06.2016
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 10:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Лабутены...Первое впечатление..Как пародия сойдёт..
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 10:18) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
стрелка ж/д переезда
Регистрация: 21.12.2010
№3 Написал: ТИboo Владивосток (Сегодня, 10:12) #
  • 0
  •  (6)

Импозантная кроваво-красная туфля на высоком каблуке. Всё-таки ещё помнят и любят Ольгу Юрьевну Смородскую. Молодцы там в Локомотиве.
Регистрация: 6.08.2016
№2 Написал: Батька (Сегодня, 10:10) #
  • +2
  •  (4)

глаза режет цвета подобраны плохо ... у Юве очень лаконично, дорого, круто смотрится а тут колхоз !!
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 10:03) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Приколисты.
Регистрация: 18.03.2012
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