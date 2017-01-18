25-летний полузащитник "Лиона" завершил футбольную карьеру

25-летний полузащитник "Лиона" Геида Фофана сообщил, что завершает карьеру.



"Я пробовал все, что можно сделать. У меня было несколько операций, я старался восстановиться, но мне не удалось сдать необходимые тесты и вернуться к полноценной работе.



Это ужасно, но меня признали непригодным для футбола", - передает слова Фофана официальный сайт "Лиона".