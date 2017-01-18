Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Реал" продлит контракт с Начо Фернандесом

Руководство мадридского "Реала" довольно своим защитником Начо Фернандесом и намерено продлить с ним контракт, сообщает Marca.

Новое соглашение Начо Фернандеса с клубом будет действовать до 2021 года.
Теги: Реал
Сегодня, 16:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.