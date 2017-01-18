Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз заинтересовал "Манчестер Сити"

Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз может продолжить карьеру в "Манчестер Сити", утверждает ESPN.



"Горожане" собираются купить 6 футболистов для укрепления состава и Роуз как раз находится в данном списке. "Тоттенхэм" не планирует отпускать ключевого защитника команды, с которым недавно подписал новый контракт.