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Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз заинтересовал "Манчестер Сити"

Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз может продолжить карьеру в "Манчестер Сити", утверждает ESPN.

"Горожане" собираются купить 6 футболистов для укрепления состава и Роуз как раз находится в данном списке. "Тоттенхэм" не планирует отпускать ключевого защитника команды, с которым недавно подписал новый контракт.
Теги: Тоттенхэм Манчестер Сити
Сегодня, 16:08
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