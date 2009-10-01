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"Зенит" завершил матч с "Видеотоном" вничью

В товарищеском матче "Зенит" сыграл вничью с "Видеотоном" - 1:1.

Товарищеский матч

"Зенит - "Видеотон" 1:1

Голы: Паткай, 8, Кокорин, 12

"Зенит": Лодыгин, (Лунев, 46), Анюков, (Чернов, 72), Ломбертс, (Кришито, 46), Нету, (Мак, 65), Жирков, Гарсия, Маурисио, (Юсупов, 46), Жулиано, (Данни, 72), Шатов, (Эрнани, 65), Кокорин, (Молло, 65), Дзюба, (Джорджевич, 72).

"Видеотон": Ковачик, Юхаш, Стопира, Винисиус, Него, Фиола, Паткай, Ковач, Сульич, Лазович, Щепович.

Предупреждения: Паткай, 28, Гарсия, 57
Теги: Зенит
Сегодня, 17:21
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18
(1)
№18 Написал: soloz Россия (Сегодня, 18:03) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: SPV
Это не Оман с Китаем однако blush


Да это не ЛЕгия с Сан-Галленом!!! Буга--свиньи Знатно понесли!!!
Регистрация: 14.12.2016
№17 Написал: Sergant (Сегодня, 18:01) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
ssskkkbbb,
вы бы клоуны помолчали об ЛЧ, играете в купленных Газпромом группах хер знает с кем. Когда вы последний раз с грандами играли?
Регистрация: 15.12.2016
№16 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:59) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergant
слышь, чучело болотное. ЦСКА в отличие от вас действующий Чемпион России и этот Видеотон оба раза на сборах обыгрывал.


ой, смотрите, конь в испанском снегу.... оказывается они тоже на сборах ОБЫГРЫВАЮТ.... в ЛЧ нет, а на сборах - легко. М-О-Л-О-Д-Ц-Ы!


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№15 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:58) #
  • 0
  •  (0)

А что на Юсупова еще расчитывают я думал уже на трансфере!?
Регистрация: 11.04.2016
№14 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:55) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
Да тренировались вы с Оманом 14-1, а сегодня уже игра была ,основным составом,между прочим.Так что с первым отскоком,вас соперники.


Головастый малый. Тренер наш основной состав не знает, а ты уже знаешь, красавчик, давай за ушком почешу, а ты похрюкаешь))))

Моделировали игру с мясом.... еле отскочили, чуть не порвали нас мясные))))


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№13 Написал: Sergant (Сегодня, 17:54) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
sssh53,
слышь, чучело болотное. ЦСКА в отличие от вас действующий Чемпион России и этот Видеотон оба раза на сборах обыгрывал.

А вот видео как вы вчера с оманскими детьми играли, это просто ПРОВАЛ laughing пигмеи дышащие в пупок дядям

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Регистрация: 15.12.2016
№12 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:47) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ssskkkbbb
Цитата: SPV
Это не Оман с Китаем однако


Точно, тренируемся.

Ваши еще в новогодней коме? Адриано на снег посмотрел и домой?

Да тренировались вы с Оманом 14-1, а сегодня уже игра была ,основным составом,между прочим.Так что с первым отскоком,вас соперники.
Регистрация: 20.03.2014
№11 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:44) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Manowar
Ох и жёстко падать будет !

Ну все возможно
Регистрация: 2.02.2012
№10 Написал: N-52 (Сегодня, 17:43) #
  • -1
  •  (3)

"Выпадают" Шатов, Ломбертс и Юсупов. Молло, Эрнани и Лунев -в "точку".
Регистрация: 13.08.2012
№9 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:43) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Так суетитесь, что ж вы тормозите


Изучи таблицу для начала
Регистрация: 2.02.2012
№8 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:43) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Цитата: ssskkkbbb
Ваши еще в новогодней коме? Адриано на снег посмотрел и домой?


Да вот не прав ты, завтра начнут пахать и Адриано тоже. Лидерам спешить не пристало, пусть суетятся лузеры


Что значит не прав? сегодня и вчера, и поза-вчера они дрыхли? Да. В чем не прав????
Да не партесь, принесут вам кубок Солнца.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№7 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 17:42) #
  • -1
  •  (5)

SPV,
Лидеры в Еврокубках играют, а вы с ЦСКА на помойке международного футбола
Регистрация: 23.09.2008
№6 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 17:41) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: SPV
. Лидерам спешить не пристало, пусть суетятся лузеры

Ох и жёстко падать будет ! laughing
Регистрация: 23.09.2016
№5 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 17:41) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Цитата: ssskkkbbb
Ваши еще в новогодней коме? Адриано на снег посмотрел и домой?


Да вот не прав ты, завтра начнут пахать и Адриано тоже. Лидерам спешить не пристало, пусть суетятся лузеры laughing

Так суетитесь, что ж вы тормозите


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№4 Написал: aseliver Санкт-Петербург (Сегодня, 17:37) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Игра не очем
Из положительного - сейв с пенальти Лунева и штрафной Эрнани
Регистрация: 13.11.2014
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:37) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ssskkkbbb
Ваши еще в новогодней коме? Адриано на снег посмотрел и домой?


Да вот не прав ты, завтра начнут пахать и Адриано тоже. Лидерам спешить не пристало, пусть суетятся лузеры laughing
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:32) #
  • +6
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Это не Оман с Китаем однако


Точно, тренируемся.

Ваши еще в новогодней коме? Адриано на снег посмотрел и домой?


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№1 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:27) #
  • -5
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Это не Оман с Китаем однако blush
Регистрация: 2.02.2012
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