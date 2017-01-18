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Александр Кокорин: cпасибо, Дзюба. Ты сделал меня сильнее

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после товарищеского матча с "Видеотоном" (1:1) на своей странице в Instagram поблагодарил одноклубника Артема Дзюбу.

Напомним, после встречи с "Чанчунем" (5:2) Дзюба в интервью пресс-службе клуба пообещал помочь Кокорину, у которого "из 10 пальцев восемь в мозолях, и две пятки туда же". Отметим, что Кокорин забил единственный гол питерцев в матче с "Видеотоном".

"Спасибо за то, что сделал меня еще сильнее", – написал Кокорин.
Теги: Кокорин Дзюба
Сегодня, 19:12
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25
(5)
№25 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 20:50) #
  • -2
  •  (2)

и это голубой разврат по тупому про какие то пальцы пятки фу не команда а гей клуб о футболе надо больше думать а не кто кого сильно нат.нул
Регистрация: 4.08.2016
№24 Написал: pasha Киров (Сегодня, 20:40) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: 123678
Регистрация: 18.01.2017

smile Еще на одного в полку дебилов прибыло.Хочешь отгадаю за какой клуб болеешь??

Цитата: 123678
А почему вы,геи,не любите,когда вас называют

С какой целью интересуешься?


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№23 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 20:28) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
А чего смешного то? Шутников Петросян покусал что ли??? Не смотрите РТР лЮЮЮЮди! smile
Регистрация: 15.03.2009
№22 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 20:24) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Можно конечно посмеяться над словами Кокорина, но что-то подсказывает мне,вскоре увидим не плохую связку Дзюба-Кокорин..Румын на такие дела мастак..
Регистрация: 31.10.2013
№21 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:23) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Умницы, ребята, надо дружить друг с другом, не ругаться, помогать, воодушевлять на подвиги.

Вам Молло покажет подвиги.
наверняка уже показывает
Регистрация: 22.09.2007
№20 Написал: soloz Россия (Сегодня, 20:23) #
  • 0
  •  (6)

Молодцы!!! smile
Регистрация: 14.12.2016
№19 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 20:15) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы!!!
Регистрация: 15.03.2009
№18 Написал: 123678 (Сегодня, 20:11) #
  • -1
  •  (9)

Цитата: пушкин
пушкин

Цитата: utekay
utekay

Гамак Гольдебак и подстилка ея сейчас покажут всему сайту,как надо "дружить".А почему вы,геи,не любите,когда вас называют педерастами?
Регистрация: 18.01.2017
№17 Написал: aseliver Санкт-Петербург (Сегодня, 20:07) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Анюкова поблагодари, что он вам мяч по кромке протащил
Регистрация: 13.11.2014
№16 Написал: casabl (Сегодня, 20:05) #
  • -1
  •  (13)

помочь Кокорину, у которого "из 10 пальцев, восемь из них кривые и две левые ноги разе можно в такой ситуйовине помочь?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№15 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:05) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: пушкин
Умницы, ребята, надо дружить друг с другом, не ругаться, помогать, воодушевлять на подвиги.

Как это верно, и в то же время просто, Александр, просто в плане понимания, а не выполнения...свиньям этого не понять и тем более не выполнить никогда


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№14 Написал: пушкин спб (Сегодня, 19:52) #
  • -2
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Умницы, ребята, надо дружить друг с другом, не ругаться, помогать, воодушевлять на подвиги.
Регистрация: 14.11.2012
№13 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:51) #
  • -6
  •  (14)

Да уж!
Судя по этому вью, обстановочка внутри коллектива "Зенита" ещё та.
Клубок змей напоминает. smirk

Как они КОМАНДОЙ в официальных матчах играть будут - не понимаю.
Регистрация: 6.08.2008
№12 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:42) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fd65
...дебилы бл#ть....

как это метко подмечено,
причем в квадрате или в дуэте -
кому как нравится

Цитата: kpa6
от тебя не далеко ушли))

смысл подпердывать Газпрому с десятого места,
сейчас вы реальное "днище" (без обид)


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№11 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:41) #
  • +1
  •  (13)

Молли качнет еще обоих.

Главное чтобы швы не разошлись.
Регистрация: 3.03.2007
№10 Написал: vlees (Сегодня, 19:39) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
smile
Регистрация: 12.01.2017
№9 Написал: pasha Киров (Сегодня, 19:36) #
  • -6
  •  (12)

Цитата: kpa6
от тебя не далеко ушли))

да какое там ушли...не догнать..


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:35) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Сибирь»
Тьфу.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: kpa6 Москва (Сегодня, 19:33) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: fd65
Два "суперфорварда", как актеры на вручении пиндоского оскара, будут благодарить маму,папу, святого отца, дзюбу, питерскую погоду, гену орлова и всякую хрень..., дебилы бл#ть....

от тебя не далеко ушли))
Регистрация: 12.09.2011
№6 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:32) #
  • -3
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Бздюба оказывается не только мелочь по карманам тырит,но ещё и мужелов. smile Хотел сделать Лодыгина после проигранного матча Краснодару,да только Юра оказался мужиком в жизни,хоть и дыра на поле.А вот тебя он сделал.Что за команда такая?Теперь и Моло в помощь..Тьфу..
Регистрация: 9.08.2015
№5 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 19:29) #
  • -3
  •  (13)

Научил воровать-таки.
Регистрация: 4.05.2014
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:29) #
  • 0
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Два дебила это сила laughing
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 19:21) #
  • -6
  •  (18)
Болеет за:
«Локомотив»
Идиот
Регистрация: 18.03.2012
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 19:18) #
  • 0
  •  (22)
Болеет за:
«Спартак»
Два "суперфорварда", как актеры на вручении пиндоского оскара, будут благодарить маму,папу, святого отца, дзюбу, питерскую погоду, гену орлова и всякую хрень..., дебилы бл#ть....
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: gena26 (Сегодня, 19:16) #
  • 0
  •  (18)

Даун
Регистрация: 14.01.2017
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