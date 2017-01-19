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"Реал" потерпел поражение от "Сельты" в матче Кубка Испании

В первом матче 1/4 финала Кубка Испании "Реал" на своем поле уступил "Сельте". Ответную встречу команды проведут в Виго 25 января.

Кубок Испании. 1/4 финала

"Реал Мадрид" - "Сельта" - 1:2

Голы: Аспас, 64, Марсело, 69, Хонни, 70

"Реал Мадрид": Касилья, Данило (Бензема, 80), Марсело, Варан, Рамо, Касемиро, Модрич, Кроос, Асенсио (Мората, 53), Роналду, Васкес (Ковачич, 71)

"Сельта": Альварес, Мальо, Хонни, Кабраль, Ронкалья, Диас, Васс (Гвидетти, 89), Радоя, Эрнандес, Аспас (Гомес, 82), Бонгонда (Систо, 87)

Предупреждения: Рамос, 6, Диас, 42, Эрнандес, 45.
Теги: Реал Сельта
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