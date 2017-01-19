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Петр Немов: если за Бердыевым год записывать, то потом можно спокойно идти тренировать

Бывший полузащитник "Рубина" Петр Немов вспомнил о сезоне 2011/12 и о работе с бывшим главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

– Курбан Бердыев в "Рубине" заново учил играть в футбол?

– Не прям заново, конечно. Но он тактик сумасшедший – они в этом плане похожи с Гаджиевым. Он каждую команду разбирал так, будто с "Барселоной" предстояло играть. Кто какой ногой сильнее играет у соперника, что умеет, чего не умеет. Если за ним год записывать, то можно спокойно уходить тренировать – потому что про каждого игрока в чемпионате знаешь.

– Помните, чтобы он терял самообладание?

– Случалось, конечно. На сборах он периодически бывал очень суров. Пульт от телевизора сломал однажды. После игры мы разбирали какой-то момент, и он его заново переживал. Прям чувствовалось, что внутри он всех уже трижды убил. Перематывает назад – и опять, будто не видел. На третий раз не выдержал и пульт на пол кинул, начал ругаться. Но, конечно, он большую часть времени старался держать себя в руках и выглядеть спокойно.

– Почему в "Рубине" вас на трансфер выставили еще до окончания сезона?

– Не знаю. Бердыев что-то пытался во мне поменять, но что именно – не объяснял. Не говорил, что его во мне не устраивает. А я сам тоже догадаться не мог. Спустя полгода после перехода в Казань по мне было хорошее предложение, могли продавать. Но Бердыев сказал, что я ему нужен и не отпустил. В итоге за второй круг все перевернулось с ног на голову.

Одновременно "Крылья" постоянно звали назад и говорили, что Бердыев разрешил переговоры вести. Я их предложение даже не рассматривал, пошел разговаривать с Курбаном Бекиевичем. Попросил сказать, как есть, зачем мне звонят с вашего разрешения из другого клуба, если у меня здесь контракт на три года. Бердыев ответил, что меня не выгоняет, но решение мне принимать самому, – цитирует Немова "Бизнес-Онлайн".
Теги: Бердыев Рубин
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