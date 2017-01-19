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На стадионе "Крестовский" занимались дрифтом на мотоциклах (видео)

На стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге вчера катались на мотоциклах и занимались дрифтом. По словам пресс-атташе компании "Метрострой" Екатерины Гигиняк, подобные мероприятия проходят и будут проходить в рамках адаптации стадиона к дальнейшей эксплуатации.

"Действительно, сегодня по стадиону катались люди на мотоциклах. Знающие люди сказали мне, что это называется дрифтом. В рамках адаптации спортивно-развлекательного комплекса "Крестовский" к дальнейшей эксплуатации будут проводиться подобные мероприятия. Вплоть до открытия арены такие тестовые события будут проводиться. Некоторые мероприятия будут проходить с привлечением зрителей на трибуны, а какие-то, как сегодня, без зрителей.

Пока точной информации нет, ведь расписания мы не знаем. Всем этим занимается не "Метрострой", а город. Возможно, будут какие-то музыкальные события вроде концертов или какие-то выставки", - цитирует Гигиняк "Чемпионат".

ВИДЕО - здесь
Теги: Крестовский Зенит-Арена
Сегодня, 03:43
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