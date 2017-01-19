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Сейду Думбия: "Базелю" важно обыграть "Локомотив"

Нападающий швейцарского "Базеля" Сейду Думбия в преддверии товарищеского матча с "Локомотивом" (19 января) заявил, что для него важна победа.

"Я не раз играл против "Локомотива". Были победы и поражения. О Москве сохранил хорошие воспоминания. С удовольствием встречусь с командой из чемпионата России, которая мне хорошо знакома.

Матч с "Локомотивом" товарищеский, но результат важен для нас. Хотелось бы победить, потому что победы сами по себе помогают обрести лучшую готовность к возобновлению чемпионата", - цитирует нападающего официальный сайт "Локо".
Теги: Думбия Локомотив
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